أعرب رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، عن أمله في أن تشكل زيارته الحالية لروسيا، فرصة لمناقشة مشتريات أسلحة روسية "من أجل جعل الجيش أقوى وأكثر كفاءة" .

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس عن الحريري قوله، إن لبنان يتطلع لشراء أسلحة روسية، لتزويد الجيش اللبناني .

وقال رئيس الوزراء اللبناني أثناء لقائه وزير الخارجية الروسي في موسكو، الثلاثاء، "إننا نأمل في أن توفر هذه الزيارة فرصة لمناقشة مشتريات الأسلحة الروسية من أجل جعل جيشنا أقوى وأكثر كفاءة".

وذكر الحريري، أن زيارته لروسيا تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات، بما فيها العسكرية والاجتماعية.

وأوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية، نقلا عن مسؤولين لبنانيين، أن زيارة الحريري ستتوّج بتوقيع صفقة تسليم أسلحة روسية إلى الجيش اللبناني الذي استعاد مؤخرا مناطق الجرود من قبضة المسلحين، كما كان "لحزب الله"دور في طرد داعش من الحدود، ويسعى الجيش حاليا للانتشار على طول الشريط الحدودي الفاصل بين لبنان وسوريا.