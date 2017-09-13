أعلن وزير الدفاع المصري صدقي صبحي قطع القاهرة علاقاتها العسكرية مع كوريا الشمالية، وذلك خلال زيارة إلى سيئول، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ونقلت الوكالة عن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، الاثنين، قولها إن صبحي أبلغ نظيره سونغ يونغ مو أن مصر "قطعت بالفعل جميع العلاقات العسكرية مع كوريا الشمالية".

ونقلت الوكالة عن صبحي قوله: "ستتعاون مصر بشكل فعال مع كوريا الجنوبية ضد أفعال كوريا الشمالية التي تهدد السلام".

ويعد هذا أول اجتماع لصبحي مع سونغ الذي جاء بعد توقيع مذكرة تفاهم بين كوريا الجنوبية ومصر حول التعاون الدفاعي في مارس.