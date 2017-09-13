زعم مصدر سعودي مسؤول عن احباط محاولتين لتفجير مقرين تابعين لوزارة الدفاع السعودية بالرياض، الاثنين، يقف ورائهما تنظيم داعش.

وعلى حد قول المصدر إن "الأمن تمكن القبض على الانتحاريين المُكلفين بتنفيذ العملية الإرهابية يحملان الجنسية اليمنية قبيل بلوغهما المقر المستهدف، وتحييد خطرهما والسيطرة عليهما".

وقال المصدر إن "الانتحاريين هما أحمد ياسر الكلدي وعمار علي محمد".

ونقلت وكالة "واس" عن المصدر قوله كما ألقي القبض في الوقت ذاته على شخصين سعوديين ويجري التثبت من علاقتهما بالانتحاريين ،وضبط حزامين ناسفين، يزن كل واحد منهما 7 كيلوغرامات، بالإضافة إلى 9 قنابل يدوية محلية الصنع وأسلحة نارية وبيضاء، بحسب واس.

الى ذلك اعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية وهي جهاز أنشئ حديثا القبض على مجموعة من الأشخاص يعملون لصالح جهات أجنبية.

وقال بيان لرئاسة أمن الدولة أن الخلية الاستخباراتية هدفت لإثارة الفتنة والمساس باللحمة الوطنية، وان التحقيقات لاتزال جارية مع افراد الخلية.