شنت قوات العدو الصهيوني، ليلة الاثنين وفجر الثلاثاء، حملة اعتقال ودهم في عدد من المدن الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد موقع "الانتفاضة" الفلسطيني، نقلا عن مصادر أمنية ومحلية بأن قوات العدو اعتقلت 18 مواطنا من مدن رام الله ونابلس وبيت لحم وقلقيلية والبيرة.

وبحسب مزاعم جيش العدو، فإن 18 معتقلا مشتبهين بالمشاركة في مواجهات، مضيفا أنه تمت مصادرة سلاحين ناريين في قرية العوجا بأريحا، فيما اقتادت تلك القوات المعتقلين إلى جهة غير معروفة بادعاء التحقيق معهم.

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن جنود العدو أحدثوا خرابا في ممتلكات المواطنين وحققت ميدانيا مع آخرين.

واقتحمت قوات العدو بلدة مادما قضاء نابلس، وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت الشاب مصطفى رياض قط، وهو منسق الحركة العالمية للدفاع عن حقوق الأطفال، كما اقتحمت بلدة بورين المجاورة، واعتقلت شابا من منزله.

وفي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات العدو مدينة قلقيلية واعتقلت مواطنا وانتشرت في أحياء مختلفة من المدينة.

وفي محافظة جنين، اندلعت مواجهات مع قوات العدو، في قرية رمانة، حيث اقتحم الجنود القرية وسط إطلاق القنابل الصوتية، ما أدى لاندلاع مواجهات بين الشبان وتلك القوات التي نشرت فرقة مشاة في أحياء القرية.

كما واعتقلت قوات العدو، شابا عقب مروره عن حاجز "شافي شمرون" قرب مدينة نابلس.

وفي بلدة السيلة الحارثية، اعتقلت القوات شابا في العشرينات من عمره، وهو طالب في الجامعة العربية الأميركية، أثناء مروره على حاجز عسكري نصبه جنود العدو الصهيوني على شارع حيفا، بالقرب من مدخل بلدة السيلة الحارثية أثناء عودته إلى منزله.

أما في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات العدو الصهيوني فجرا، شابين من بلدة بيت فجار.

وفي غضون ذلك توغلت جرافات العدو الصهيوني، صباح الثلاثاء، مسافة محدودة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما اخلت قوات العدو منزلا في القدس تمهيدا لهدمه.

ووفقا لوكالة "فلسطين الآن" أفادت مصادر محلية، بأن أربع جرافات تابعة للاحتلال توغلت انطلاقًا من بوابة كيسوفيم العسكرية، عشرات الأمتار شمال شرقي بلدة القرارة، شمال خان يونس، وشرعت في أعمال تجريف وتسوية.

وأضاف أن عملية التوغل تجري بإسناد من تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

وفي سياق منفصل أجبرت قوات العدو الصهيوني، ليلة الاثنين، عائلة مقدسية على إخلاء منزلها الواقع في حي رأس العامود.

وأفاد مراسل الوكالة، أن قوات العدو أجبرت عائلة أبو فرحة من حي رأس العامود جنوب المسجد الأقصى ، على إخلاء منزلها ،تمهيدا لهدمه بحجة البناء دون ترخيص .

من جانبه قال وزير خارجية فلسطين رياض المالكي إن الأمة العربية تواجه مؤامرات من أجل النيل من استقرارها وأمنها، مطالبا بضرورة التصدي لكل أنواع الإرهاب بما فيه الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الوزير الفلسطيني، خلال كلمته في أعمال مجلس الجامعة العربية، في دورته العادية رقم 148 على مستوى وزراء الخارجبة، أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في مشروعه الاستيطاني ضاربا بكل المواثيق الدولية عرض الحائط، وأن "إسرائيل" تسعى لفرض واقع جديد في مدينة القدس المحتلة وتهويد الأماكن المقدسة تمهيدا لتقسيمها مكانيا وزمانيا.

وأكد المالكي أن الحكومة الإسرائيلية تقف عائقا أمام أي محاولة في الوصول لحل للعملية السياسية، مطالبا بخطة عربية واضحة أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس المحتلة.

وشدد على ضرورة وقف تغلغل" إسرائيل" في دول أفريقيا الحرة، وعرقلة حصولها على مقعد غير دائم بمجلس الأمن عامي 2019 و2020.