قال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد أحمد المسماري إن قرار إنشاء مناطق عسكرية ليس قراراً جديداً بل هو تعديل وإضافة لقرار سابق، بتقسيم ليبيا إلى 8 مناطق عسكرية.

وأضاف في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية :”بعد إعادة تقييم الموقف على خرائط العمليات، وجدنا أن هناك مناطق تتمتع بمساحات واسعة جداً” ،مشيرا إن 90 بالمئة من الأرض الليبية أصبحت تحت سيطرة الجيش الليبي، عدا المنطقة المحصورة تحديدا من مدينة سرت إلى مدينة طرابلس، وهو الشريط الساحلي الذي يمتد لـ 500 كيلومتر، بعرض حوالي 20 كيلومترا.

وأوضح أن المناطق العسكرية الأربع من شأنها تسهيل قيادة العمليات العسكرية وتسهيل الإمداد اللوجيستي للمناطق التي توجد فيها صراعات واشتباكات، مثل المنطقة العسكرية الوسطى، وأيضاً حل مشاكل العسكريين.

من جانب آخر تستعد الجزائر لإعادة فتح سفارتها في العاصمة الليبية، إذ من المقرر أن يعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خلال أيام حركة في سلك السفراء، حسب مصدر جزائري تحدث إلى «بوابة الوسط».

وأفاد المصدر نفسه بأنه من المنتظر كشف إعادة تسمية سفير جديد بسفارة الجزائر في طرابلس، التي مضى على إغلاقها ثلاث سنوات.

وأوضح أن سفارة الجزائر في ليبيا ستكون مشمولة بالتغييرات الجديدة في السلك الدبلوماسي، تماشيًا مع الجهود المبذولة من طرف بلاده لإعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، بينما من المنتظر أن يتم تنظيم لقاءات بين مسوؤلين من الجزائر وليبيا قريبًا للعمل على إعادة فتح السفارة.

وكانت الجزائر أغلقت سفارتها لدواعٍ أمنية في مايو 2014، بسبب الخطر الذي كان يهدد أمن وسلامة البعثة الدبلوماسية. وأمرت حينها الخارجية الجزائرية بإخلاء مقر السفارة، سعيًا منها إلى عدم تكرار ما وقع للدبلوماسيين الجزائريين في قنصلية غاو شمال مالي.

ووجد عشرات المهاجرين الجزائريين السريين المحتجزين في طرابلس صعوبات في التواصل مع سلطات بلادهم لإعادتهم إلى الجزائر، حيث كانت تعتمد على الممثلية الدبلوماسية في تونس؛ لمعالجة مسائل إعادة المهاجرين.