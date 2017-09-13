* دك مواقع وتجمعات لجيش العدوان في جيزان ونجران وعسير * سقوط طائرة إماراتية ومصرع طيارها بعد ساعات من مقتل جندي

اتهمت منظمة هيومن رايتس التحالف السعودي على اليمن، بارتكاب جرائم حرب.

وقالت المنظمة في بيان لها إن ضربات التحالف السعودي الجوية قتلت 39 مدنياً بينهم 26 طفلاً في شهرين، مضيفة أن 5 ضربات جوية نفذت عمداً أو بتهوّر، أصابت 4 منازل ومتجراً، مما تسبب في مقتل مدنيين دون تمييز في انتهاك لقوانين الحرب.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن في بيان، إن "الوعود المتكررة للتحالف بقيادة السعودية بتنفيذ ضرباته الجوية بشكل قانوني لا تجنب الأطفال اليمنيين الهجمات غير القانونية".

وأضاف البيان أن "هذا يسلط الضوء على ضرورة أن تعيد الأمم المتحدة التحالف على الفور إلى قائمة العار السنوية بسبب الانتهاكات ضد الأطفال في صراع مسلح".

وفي الرابع من آب/أغسطس أصابت طائرات تابعة للتحالف منزلاً في صعدة، مما أدى إلى مقتل 9 من أسرة واحدة، بينهم 6 أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و12 عاماً.

وقالت المنظمة إن ضربة جوية للتحالف في الثالث من تموز/يوليو قتلت 8 من أسرة واحدة في محافظة تعز بينهم الزوجة وابنة عمرها 8 سنوات.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنها أجرت مقابلات مع 9 من أفراد الأسر وشهود على 5 ضربات جوية وقعت بين 9 حزيران/يونيو و 4 آب/أغسطس، ولم ترصد أي أهداف عسكرية محتملة بالقرب من المواقع.

ودعت المنظمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى فتح تحقيق دولي في الانتهاكات في جلسة أيلول/سبتمبر الجاري.

وقالت الأمم المتحدة إنها تحققت من مقتل 5144 مدنياً في الحرب باليمن، أغلبهم في ضربات جوية للتحالف بقيادة السعودية مضيفة أن هناك حاجة ماسة لتحقيق دولي.

ميدانياً دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش اليمني واللجان الشعبية، ليل الاثنين وصباح أمس الثلاثاء، مواقع وتجمعات الجيش السعودي في جيزان ونجران وعسير.

وأوضح مصدر عسكري أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت، أمس الثلاثاء، تجمعا للجنود السعوديين في موقعي المعنق والكرس بجيزان محققة إصابات مباشرة.

كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية، ليل الاثنين، تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في بوابة الطوال بجيزان وشمال صحراء ميدي بعدد من القذائف.

وأطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، ليل الاثنين، عددا من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات المرتزقة وآلياتهم في ذو رعين بنجران، فيما تم استهداف رقابة الحمر العسكري بعدد من القذائف محققة إصابات مباشرة.

وفي عسير قصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية رقابة الزج والمواقع المجاورة وتجمعات للجنود السعوديين قبالة منطقة مجازة موقعة خسائر في صفوفهم.

يأتي ذلك في سياق رد الجيش اليمني واللجان الشعبية على استمرار العدوان والحصار المفروض على اليمن منذ 26 مارس 2015.

من جانب آخر أعلنت الإمارات، الاثنين، سقوط طائرة تابعة لها أثناء مشاركتها في العدوان على اليمن ومقتل أحد طياريها.

وزعمت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية في بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية أن الملازم ثاني طيار سلطان محمد علي النقبي، قتل إثر سقوط طائرته بسبب خلل فني.

وكانت القيادة العامة أعلنت، في وقت سابق من االاثنين، وفاة رقيب أول ناصر المزروعي في المستشفى، متأثراً بجراحه، التي أصيب بها في العمليات العسكرية باليمن أيضاً.

وخسرت الإمارات ثاني أكبر دولة مشاركة في تحالف العدوان على اليمن بعد السعودية العشرات من جنودها وآلياتها في مواجهات مع الجيش واللجان الشعبية.

وتخفي الإمارات عند الاعتراف بمصرع جنود لها في العادة أنهم قتلوا في مواجهات وتقول بدلا عن ذلك إنهم قتلوا بسبب خلل فني أو تدهور آليته أو أنه ظل طريقه.

إلى ذلك أحبط الجيش اليمني واللجان الشعبية، صباح الثلاثاء، محاولة تسلل لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في محافظة لحج، كما تم احراق مخزن أسلحة لهم في ذات المحافظة.

وأوضح مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن الجيش واللجان الشعبية أحبطوا محاولة تسلل لمرتزقة العدوان شرقي منطقة كهبوب في المحافظة، موقعين قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية أحرقت مخزن أسلحة للمرتزقة خلف موقع السفينة بعد استهدافه بعدد من القذائف.

وكانت وحدات الجيش واللجان الشعبية قد استهدفت، الاثنين، تجمعا لآليات وأفراد المرتزقة خلف تبة القمرية بمنطقة كهبوب.