أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، بهرام قاسمي، عن زيارة يقوم بها وزير الخارجية محمد جواد ظريف على رأس وفد الى مدينة سوتشي الروسية، الاربعاء.

وقال بهرام قاسمي، ان ظريف سيجري محادثات مع كبار المسؤولين الروس، وسيبحث الجانبان، خلال الزيارة التي تستغرق يوما واحدا وتصب في اطار المشاورات المستمرة بين المسؤولين الايرانيين والروس، حول العلاقات بين البلدين والتطورات الاقليمية لا سيما الوضع في سوريا وكذلك مؤتمر أستانة السادس حول سوريا.

وافادت قناة الميادين، نقلا عن مصادر مطلعة، ان الرئيس الروسي بوتين سيلتقي الاربعاء الوزير ظريف الذي يسلمه رسالة من الرئيس روحاني. كما افادت هذه القناة أيضاً، حسب وكالة تسنيم، نقلا عن مصادر روسية، بأن لقاء بين وزير الخارجية الايراني ظريف ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري غير مستبعد في سوتشي الروسية.