* كوبيش للعبادي: الأمم المتحدة تدعم وحدة العراق * (بدر) تحذرمن انتشار البيشمركة في كركوك وداقوق وطوزخرماتو * مقتل 80 داعشياً بينهم انتحاريون غرب العياضية بتلعفر * هروب (وزير مالية داعش) والتنظيم يفرض حظر تجوال في الأنبار * قصف مقرات لـ (داعش) في عنة وراوة غرب الانبار

بغداد/نافع الكعبي - مع اقتراب موعد استفتاء استقلال كردستان، المزمع إجراؤه أواخر أيلول الحالي، تصاعدت حدة الخلافات بين القوى الكردية من جهة وبين حكومة بغداد من جهة أخرى، ما قد يؤجج التوتر في المنطقة.

ووسط تحذيرات متصاعدة من تحول المناطق المتنازع عليها، وأهمها كركوك إضافة الى مناطق من سهل نينوى وديالى وصلاح الدين، الى ساحة صراع، مثلت الحوادث الأمنية في ناحية مندلي (شرق ديالى)، إنذاراً مبكراً لما قد يحصل من مواجهات محتملة بعد إعلان نتيجة الاستفتاء في إقليم كردستان، وما قد يحدث في المناطق المتنازع عليها. وطوق مسلحون، الاثنين مجلس ناحية مندلي على الحدود العراقية الإيرانية، مطالبين أعضاء المجلس بتقديم استقالاتهم، وذلك بعد أيام من تصويت المجلس على ضم الناحية الى الاستفتاء في الإقليم، في حين اعلن قيادي تركماني في بدر، الثلاثاء، عن انتشار قوات البيشمركة الكردية في مناطق كركوك وداقوق وطوزخرماتو. وفي مناطق سهل نينوى لن يكون الأمر مختلفاً، إذ هدد الأمين العام لحركة «بابليون» التي تصنف ضمن مجموعات الحشد الشعبي الاثنين، بمنع الاستفتاء في مناطق سهل نينوى.

* مجلس النواب يصوّت على رفض الإستفتاء

وافاد مصدر برلماني، الثلاثاء، بأن مجلس النواب صوت على رفض استفتاء اقليم كردستان، مبينا ان البرلمان الزم رئيس الوزراء حيدر العبادي باتخاذ كافة التدابير التي تحفظ وحدة العراق.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز: إن مجلس النواب صوت بغالبية مطلقة بجلسة، أمس الثلاثاء، على رفض استفتاء اقليم كردستان، لافتا الى ان النواب الكرد لم يصوتوا.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن البرلمان ألزم رئيس الوزراء باتخاذ كافة التدابير التي تحفظ وحدة العراق والبدء بحوار جاد لمعالجة المسائل العالقة بين بغداد والاقليم.

وعقد مجلس النواب، الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة سليم الجبوري وحضور 168 نائبا، فيما تضمن جدول اعمال الجلسة التصويت والقراءة الاولى لعدد من القوانين.

* النواب الكرد ينسحبون من جلسة البرلمان

وفي الأثناء، أفاد مصدر برلماني، الثلاثاء، بأن النواب الكرد انسحبوا من جلسة البرلمان.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز: إن النواب الكرد انسحبوا من جلسة البرلمان التي عقدت، الثلاثاء، وغادروا القاعة.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن هذا الانسحاب جاء احتجاجاً على التصويت على رفض استفتاء إقليم كردستان.

* نائبة كردية: رفض الاستفتاء إسقاط فرض غير ملزم

بالمقابل، اعتبرت نائبة كردية، الثلاثاء، أن قرار البرلمان برفض استفتاء كردستان غير ملزم للجهات التنفيذية، واصفة اياه بقرار (اسقاط فرض) لاسند قانوني له.

وقالت اشواق الجاف في حديث للسومرية نيوز: إن قرار البرلمان برفضه اجراء الاستفتاء في كردستان غير ملزم للجهات التنفيذية، مشيرة الى أنه لا يتعدى كونه اسقاط فرض ودعاية انتخابية مبكرة من قبل بعض الاطراف.

واضافت: إن الاطراف التي صوتت على رفض الاستفتاء ارادوا، ايصال رسالة الى الشارع بانهم اعطوا موقف تجاه الاستفتاء، معتبرة القرار انتهاك للدستور ومخالف للمواد 3 و46 و5 منه وهو قرار لاسند قانوني له.

* نواب يرفعون دعوى قضائية لرفض الاستفتاء

من جهته، اكد النائب عبد السلام المالكي، الثلاثاء، ان ثلاثة نواب رفعوا دعوى قضائية لرفض استفتاء اقليم كردستان.

وقال المالكي في حديث للسومرية نيوز: إن النواب محمد الصيهود وعمار الشبلي وعبد السلام المالكي رفعوا، دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية لرفض الاستفتاء.

واضاف المالكي: إن رقم الدعوة هو 92/ اتحادية/ 2017، لافتا الى ان المدعى عليه هو مسعود البارزاني.

وكان النواب العراقيون، جمعوا توقيعات، لمنع استفتاء إقليم كردستان العراق المزمع إجراؤه في 25 سبتمبر الجاري.

وكشف عضو البرلمان العراقي، النائب عن المكون التركماني، جاسم محمد جعفر، في تصريح خاص لـ (سبوتنيك) في العراق، مساء الإثنين، عن 120 توقيعا جمعت من نواب مختلف الكتل، سيصوت البرلمان عليها لمنع إجراء الاستفتاء داخل إقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها.

وعن موقف التركمان وما إذا كانوا سيصوتون بنعم أو لا، أكد جعفر لمراسلة (سبوتنيك)، أن كل أبناء المكون التركماني سيصوتون بـ (كلا) لأنهم يعتبرون الاستفتاء هو للقضاء عليهم في المناطق المتنازع عليها.

ومن المتوقع أن تطلق الحكومة العراقية عملية عسكرية كبيرة لتحرير قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك، بالتزامن مع موعد الاستفتاء الكردي في 25 من الشهر الجاري، في وقت هددت فصائل في الحشد الشعبي بمنع الاستفتاء في كركوك بالقوة. ورد بارزاني في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بالقول إن «في حال سعت أي جماعة إلى تغيير الواقع في كركوك باستخدام القوة، فعليها أن تتوقع أن كل كردي سيكون جاهزاً للقتال للحيلولة دون ذلك».

* (بدر) تحذر من انتشار البيشمركة بثلاث مناطق

وعلى صعيد متصل، اعلن القيادي التركماني في بدر محمد مهدي البياتي، الثلاثاء، عن انتشار قوات البيشمركة الكردية في مناطق كركوك وداقوق وطوزخرماتو، فيما وجه رسالة الى العشائر العربية وفصائل الحشد الشعبي.

وقال البياتي في بيان: إن قوات البيشمركة الكردية انتشرت في كركوك وداقوق وطوز خورماتو، مبينا ان من ينفي ذلك فمستعد للاثبات في المواقع التي انتشرت فيها تلك القوات وعدد افرادها وآلياتها.

واضاف البياتي: نوجه رسالة إلى العشائر العربية الشريفة وفصائل الحشد الشعبي ولا نخاطب غيرهم، حيث ان مخاطبتنا ليس ضعفا وإنما إلقاء الحجة عندما رأينا الحكومة ورئيسها لا تسمع أصوات الوطنيين، مشيرا الى اننا التجأنا اليهم لان هذه القوات لم تأت لغرض الاستفتاء وإنما لقمع العرب والتركمان وفرض الاستفتاء بقوة السلاح والدبابات والمدرعات.

وخاطب البياتي البيشمركة بالقول: إن اية حماقة يرتكبونها في طوز وأطراف امرلي سيحولونهم المجاهدين الى ركام كالمرات السابقة، داعيا الحكومة الى تحمل مسؤوليتها امام المواطنين او ان يقدموا استقالتهم.

* كوبيش للعبادي: الأمم المتحدة تدعم وحدة العراق

من جانبه، جدد رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق يان كوبيش خلال لقائه رئيس الوزراء حيدر العبادي دعم المنظمة لوحدة العراق.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، ان العبادي استقبل كوبيش وجرى خلال اللقاء بحث الحرب على عصابات داعش الارهابية، والانتصارات المتحققة، واكمال تحرير بقية الاراضي، اضافة الى الاوضاع السياسية في العراق.

* تعرض مقر حزب البارزاني في السليمانية الى هجوم مسلح

الى ذلك، أفاد مصدر بقضاء جمجمال غرب السليمانية، الإثنين، بأن مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني تعرض لهجوم مسلح، مؤكدا أن الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية.

وقال المصدر في تصريح صحافي: إن مجموعة مسلحة هاجمت، مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في مدينة جمجمال غرب السليمانية، مبينا ان الهجوم تسبب فقط بالحاق أضرار في المبنى وبعض السيارات، وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن إسمه أن الهجوم جاء بالتزامن مع عقد إجتماع في المبنى، لافتا إلى أن الجهات الأمنية بدأت بإجراء التحقيقات.

* الجعفري في القاهرة لحضور اجتماع وزراء الخارجية العرب

وصل وزير الخارجيَّة إبراهيم الجعفريّ إلى العاصمة المصريَّة القاهرة، الثلاثاء، لحُضُور اجتماع مجلس جامعة الدول العربيَّة على المُستوى الوزاريِّ في دورته العاديَّة الـ148.

كما سيحضر الجعفري في زيارته بحسب بيان للخارجية الدورة الأولى للاجتماع الوزاريِّ للحوار السياسيِّ العربيّ-الياباني.

* حظر للتجوال في (عنه).. ودكّ مقرات داعش غرب الأنبار

ميدانياً، أفاد مصدر أمني في الانبار، بأن طائرات التحالف الدولي قصفت اكثر من 15 مقراً لـتنظيم (داعش) في عنة وراوة غرب الانبار، وقال المصدر الأمني: إن قصفًا جويًا كثيفًا استهدف عنة وراوة من قبل طيران التحالف يطال اكثر من 15 مقرا لداعش، واضاف: إن الضربات كانت دقيقة جدا لمضافات مهمة ومقاومات طيران ومستودعات للاسلحة. فيما أعلن القيادي في الحشد الشعبي بـ (محافظة الانبار) الشيخ قطري السمرمد ان تنظيم داعش فرض حظرا شاملا للتجوال في قضاء عنة (210 كلم غرب الرمادي) على خلفية هروب وزير المال في التنظيم المدعو صبار بطوشي.

واشار السمرمد الى ان وزير المال في تنظيم (داعش) المدعو صبار بطوشي هرب مع عائلته وبحوزته مبالغ مالية كبيرة من رواتب واموال عناصر التنظيم من قضاء عنه غربي الانبار مما اضطر التنظيم لفرض حظر شامل للتجوال في عنه. مضيفا ان عناصر تنظيم داعش شنوا عملية تفتيش بحثا عن بطوشي الذي يعد من اهم وابرز قادة التنظيم ووزير مالهم في المناطق الغربية للانبار.

وغربي الموصل، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، عن قتل 80 ارهابياً بينهم انتحاريون شمال شرق قضاء تلعفر غرب الموصل.

وفي السياق، أحبطت قوات البيشمركة الكردية عملية ارهابية لعصابات داعش الارهابية في احدى المناطق التابعة لقضاء داقوق 40 كم جنوبي كركوك. ونقل اعلام الاتحاد الوطني الكردستاني عن مصدر مطلع القول: إن عناصر من داعش الارهابي فتحوا نيران أسلحتهم على قوات البيشمركة، في منطقة روخانة التابعة لقضاء داقوق، لافتاً إلى أن البيشمركة ردت عليهم وأحبطت الهجوم.

وفي ديالى، تمكنت القوات الامنية خلال عملية عسكرية من قتل 14 انتحاريا من عصابات داعش الارهابية في المحافظة.

وذكر بيان لخلية الإعلام الحربي ان مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع لواء مغاوير الفرقة الخامسة وبمعلومات دقيقة تمكنت من قتل 14 انتحاريا من عصابات داعش الارهابية في وادي الثلاب بمنطقة امام ويس بمحافظة ديالى.

وفي الأثناء، أعلنت قيادة عمليات دجلة، الثلاثاء، عن تدمير مضافتين لتنظيم (داعش) في عمليات تمشيط واسعة قرب سد حمرين شمال شرق ديالى.

وقال قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي في حديث للسومرية نيوز: إن قوات امنية مشتركة نفذت عمليات تمشيط واسعة قرب سد حمرين (58كم شمال شرق ب‍عقوبة) وضبطت مضافتين لتنظيم داعش تم تدميرهما.

وفي الفلوجة، أفاد مصدر امني في شرطة الفلوجة، الثلاثاء، بأن الجهد الهندسي فجر مخلفات (داعش) جنوب المدينة.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز: إن الجهد الهندسي من الجيش بالفرقة 14 قام بتفجير مخلفات داعش من العبوات الناسفة والالغام في منطقة النعيمية جنوب الفلوجة.

* إحباط محاولة استهداف مرقد السيد محمد جنوب صلاح الدين

أفاد مصدر امني في صلاح الدين، الثلاثاء، بأن قوة من فرقة العباس القتالية أحبطت تعرضا لـ (داعش) حاول استهداف مرقد السيد محمد جنوبي المحافظة.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز: إن قوة من فرقة العباس القتالية لواء 26 تمكنت من إحباط تعرض لداعش حاول استهداف مرقد السيد محمد بن علي الهادي في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين.