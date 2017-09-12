أشار عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام علي اكبر ولايتي خلال لقائه وزير خارجية استراليا الاسبق، الى عزم طهران وكانبيرا لتطوير التعاون والعلاقات، وقال ان بامكان البلدين التعاون حول المواضيع الاقليمية ومكافحة الارهاب واحلال الأمن والاستقرار.

واضاف ولايتي خلال لقائه وزير خارجية استراليا الاسبق غرث ايوانز، ان العلاقات بين ايران واستراليا طيبة جدا وعريقة ويتعين وضع البرامج لتطوير العلاقات.

وصرح بان ايران تولي اهتماما لعلاقاتها مع استراليا وانه رغم التحديات في العلاقات، فان البلدين عازمان على تنمية التعاون والعلاقات البناءة.

وقال ولايتي ان ايران لها تأثيرها في القضايا الاقليمية والدولية، وبإمكان ايران واستراليا التعاون حول الملفات الاقليمية ومكافحة الارهاب واحلال الأمن والاستقرار.

وصرح عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام بان على كل الدول ومن خلال استخدام قدراتها الدبلوماسية ان تسعى لاحلال الاستقرار والسلام الدائم على الصعيدين الاقليمي والدولي، وفي هذا الاطار فان ايران ووفقا لسياساتها المبدئية، عملت على مكافحة كل انواع الارهاب لما يخدم الاستقرار العالمي.

وفيما يتعلق بالأزمة الاخيرة في شبة الجزيرة الكورية، قال ولايتي ان التوترات الحالية بين كوريا الشمالية والدول الاخرى لاينبغي ان تستغل كذريعة، كما ان التجارب النووية لن تكون لصالح أي طرف ويتعين دعوة الجميع الى الهدوء وضبط النفس والعمل على تقليص التوتر بإستخدام القدرات الدبلوماسية.