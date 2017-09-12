* سفير العراق لدى إيران: أعداد زوار الأربعين الايرانيين الى العراق مؤشر على عمق العلاقات بين البلدين

أكد المدير العام لشؤون الحدود بوزارة الداخلية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، أن هنالك تنسيقا واجتماعات مشتركة بين ايران والعراق بشأن ترتيبات زيارة أربعين الإمام الحسين عليه السلام.

وخلال المراسم التي عقدت في مقر السفارة العراقية بطهران، الاثنين، بمناسبة بدء إصدار التأشيرة للزوار الايرانيين الراغبين بالمشاركة في زيارة أربعين الإمام الحسين عليه السلام، قال مجيد آقابابائي: إن ذروة التنسيق بين طهران وبغداد أدت الى التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزيري الداخلية الايراني والعراقي.

وصرح: انه في كل عام يتحسن وضع دخول زوار الأربعين وعبورهم من الحدود المشتركة بين ايران والعراق بشكل أفضل مقارنة بالعام الذي سبقه، كما اننا نتوقع هذا العام مزيدا من الاجواء الهادئة ووضعا افضل وتوفير مأوى أفضل لزوار الأربعين مقارنة بالعام الماضي.

ولفت الى ان عمليات إرسال الزوار تبدأ 20 يوما قبل يوم الأربعين، كما انه سيتم تقسيم المحافظات وتخصيص منافذ حدودية لكل مجموعة من المحافظات، ليتم من خلال الدخول الى العراق، داعيا الزوار الى الالتزام بهذا التقسيم.

وأردف: إن 12 مكتبا مؤقتا ستبدأ نشاطها لإصدار تأشيرات الأربعين بدءا من يوم 23 أيلول/سبتمبر الجاري.

من جانبه وخلال المراسم المشار إليها أكد سفير العراق لدى إيران راجح صابر عبود الموسوي إن أعداد زوار الأربعين الايرانيين الى العراق مؤشر على عمق العلاقات بين البلدين مشيراً الى أن العلاقات بين طهران وبغداد قائمة على احترام السيادة الوطنية للبلدين.

وقال الموسوي إن تبادل الزيارات التي تجري بشكل مريح بين إيران والعراق ودخول الملايين من الزوار الإيرانيين الى العراق يمكن أن يتحول الى نموذج للعلاقات بين البلدين مشيراً الى أن أعداد زوار الأربعين مؤشر على عمق العلاقات بين طهران وبغداد.

ولفت الى أن إيران والعراق وقعا قبل 27 يوماً على مذكرة تفاهم لإنطلاق عملية صدور تأشيرات الأربعين بشكل رسمي اليوم الإثنين.

وأشار الى أن البلدين إتفقا على قيام 12 مكتباً و4 قنصليات بالإضافة الى السفارة العراقية بإصدار تأشيرات الأربعين لافتاً الى أن السفارة العراقية في طهران والقنصليات العراقية في أهواز ومشهد وكرمانشاه بدأت اليوم بإصدار هذه التأشيرات.

ولفت الى أن إصدار التأشيرات أصبح أكثر سهولة من العام الماضي مشيراً الى أن الجانبين إتفقا أيضاً على تقديم التسهيلات لدخول الشاحنات الى العراق.

وأعرب عن استعداد العراق لتقديم الخدمات في منافذ شلمجة وجذابة وخسروي ومهران الحدودية مشيراً الى أنه سيتم الإعلان عن توزيع الزوار على المنافذ الحدودية طبقاً للمحافظات الإيرانية.

وحول دخول الزوار الى العراق بصورة غير شرعية خلال السنوات الماضية قال الموسوي ان كل عمل يخلو من الخطأ يعتبر معجزة ونحن نتعاطى مع ثلاثة ملايين زائر وبالتالي فلو كانت نسبة الخطأ 10 بالمائة من مجمل الأداء فسوف نعتبر أنفسنا قد حققنا نجاحاً بنسبة 90 بالمائة وهذا معدل جيد.

ولفت الى أن المكاتب العراقية ستصدر 100 ألف تأشيرة يومياً مشيراً الى إنه وخلال العام الماضي تمكن 50 الى 100 ألف شخص من عبور الحدود بطريقة غير شرعية وقد حاول الإعلام أن يظهر ذلك على أنه احتلال إيراني للعراق لكن هذا لا يهم فالعلاقات بين البلدين قائمة على احترام السيادة الوطنية وإن الشعب الإيراني يعشق الأئمة الأطهار وهو ملتزم بالقوانين المرعية وسوف يطيع بالتأكيد أوامر قائد الثورة الإسلامية ومراجع التقليد في هذا المجال.