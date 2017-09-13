أعلنت شركة فولكسفاغن الألمانية، أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات، أنها تخطط لإنتاج 80 طرازاً من السيارات الكهربائية الجديدة.

وأوضحت الشركة، الاثنين، أن السيارات الجديدة ستحمل العلامات التجارية المتنوعة للمجموعة بحلول 2025، وذلك بزيادة من 30 طرازاً عن خطط الشركة السابقة. وتمتلك الشركة العلامات التجارية لعدة خطوط إنتاج عالمية منها (سيات) و(سكودا). وتعد فولكسفاغن أول شركة إنتاج سيارات ضخمة تعلن عن نيتها اقتحام سوق السيارات الكهربائية على مستوى الإنتاج الهائل.

وأكدت الشركة أنها تكثف جهودها للتحول إلى سوق السيارات الكهربائية باستثمار ما يزيد عن 24 مليار دولار في هذا الميدان بهدف إنتاج سيارات خالية من الإنبعاثات بحلول 2030 لتنافس شركة تيسلا في هذه السوق الضخمة.

وقالت الشركة الألمانية، في وقت سابق، إنها ستنفق أكثر من عشرة مليارات يورو بحلول 2025 للاتجاه إلى سوق السيارات الكهربائية. واعترفت فولكسفاغن قبل عامين بالتحايل على اختبارات انبعاثات الديزل في الولايات المتحدة مما سبب خسائر ضخمة للشركة وأضر بسمعتها.

وقبل عدة أعوام من ذلك، كانت الشركة تسير بخطى بطيئة في خطط إنتاج السيارات الكهربائية وتكنولوجيا القيادة الذاتية. لكن فضيحة التلاعب بمعدل الانبعاثات دفعت الشركة للإسراع باتخاذ قرار التحول الاستراتيجي.

وكانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، قد طالبت قطاع إنتاج السيارات في البلاد باستعادة ثقة العملاء بعد هذه الفضائح التي نالت عدة شركات كبرى.