استقرت أسعار النفط، الثلاثاء، مع تقييم المتعاملين للأثر النزولي للإعصار (إرما) على الطلب، مقابل إعادة تشغيل المصافي في أعقاب الإعصار (هارفي)، والذي من شأنه زيادة معالجة النفط الخام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت أربعة سنتات، أو ما يعادل 07ر0 بالمئة، إلى 80ر53 دولار للبرميل بحلول الساعة 55ر06 بتوقيت غرينتش عن سعر الإغلاق السابق. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات، أو ما يعادل 06ر0 بالمئة، إلى 04ر48 دولار للبرميل.

وبدأت المصافي الأمريكية، ومن بينها أكبرها (موتيفا انتربرايزز)، في العودة إلى العمل. واستأنفت موتيفا إنتاجها يوم الاثنين بعد توقف استمر لنحو أسبوعين.

هذا وتماسك الدولار بعد يوم من تقليص المستثمرين رهانات على انخفاضه بفعل زيادة عوائد السندات الأمريكية التي حققت ثاني أكبر ارتفاع يومي مقابل الين هذا العام.

وزادت مراكز الرهان على انخفاض الدولار إلى مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة، في الوقت الذي أدت فيه بيانات اقتصادية ضعيفة وتغييرات وشيكة داخل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى زيادة الأسواق رهاناتها على عدم احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية قريباً.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تضم ست عملات رئيسية، بصفة عامة عند 829ر91 بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في عامين ونصف العام عند 011ر91 يوم الجمعة. وارتفع المؤشر يوم الاثنين في الوقت الذي زادت فيه العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار ثماني نقاط أساس إلى 125ر2 في المئة في أكبر ارتفاع يومي في نحو شهرين. وواصلت العوائد مكاسبها يوم الثلاثاء.

واستقر الدولار عند 57ر109 ين بعد أن ارتفع 4ر1 في المئة يوم الاثنين في أكبر ارتفاع في يوم واحد منذ منتصف يناير/ كانون الثاني. وارتفع اليورو مقابل الدولار عند 1970ر1 دولار في التعاملات المبكرة. واتجه الجنيه الاسترليني مجدداً صوب أعلى مستوى في خمسة أسابيع عند نحو 32ر1 دولار يوم الثلاثاء قبل إعلان بيانات التضخم التي قد تدعم مبررات تبني بنك إنجلترا المركزي لرسالة تميل أكثر إلى زيادة أسعار الفائدة في توقعاته للفائدة التي من المقرر أن تصدر هذا الأسبوع.