اعتبر المتحدث باسم الحكومة، محمد باقر نوبخت، خطة العمل المشترك إتفاقا بين إيران وست دول من بينها أميركا وقال، اليوم قد تغيرت الأجواء الحقوقية والدولية عن السابق وإذا خرجت أي دولة ولو كانت أميركا، عن هذا الإتفاق ستفرض في الحقيقة العزلة على نفسها وستكون هي المتضررة.

وأضاف نوبخت الثلاثاء خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي: سنتخذ قرارات لازمة بشأن تراجع أميركا عن الإتفاق النووي وفق ما تتطلبه مصالحنا الوطنية وان هذه القرارات ستكون بإجماع تام من قبل كافة أركان نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واعتبر نوبخت الخاسر الرئيس لإجراءات أميركا هي نفسها، وقال: إن تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (آمانو) حول إلتزام إيران بخطة العمل المشترك الشاملة صريحة وواضحة للغاية وانها لا تدع مجالا للشك ان إيران ملتزمة تماما بما ينص عليه الإتفاق النووي وان التصريحات الأخيرة للمسؤولين الأميركيين حول التفتيش لا تتسم بالشرعية.

كما وصف المجازر المروعة بحق مسلمي بورما بـ (حادث مأساوي) وغير إنساني وأضاف: إن المسؤول عن الإبادة الجماعية للمسلمين في بورما هو الجيش والحكومة البورمية وان إيران تعرب عن تعاطفها ومواساتها للجالية الروهنغية.

وأشار الى تصريحات الرئيس روحاني في هذا المجال وقال: إن الرئيس روحاني اكد على ضرورة توظيف كافة الطاقات الدبلوماسية في سبيل تسوية هذه القضية خلال زيارته الأخيرة الى كازاخستان واعتبرها فرصة لتوعية الرأي العام لمواجهة المتورطين في هذه المجازر المروعة.

واستمر قائلاً: إن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضمن الإعراب عن مدى إستيائها بشأن هذه الأفعال الإجرامية تعمل على توظيف كافة طاقاتها في مسار الدفاع عن المضطهدين بشتى السبل والوسائل الدبلوماسية.

وفي جانب آخر من تصريحاته، أشار نوبخت الى ان النمو الإقتصادي الإيجابي لإيران بلغ 7% خلال ربيع العام الجاري وصرح ان هذه الإحصائيات من دون محاسبة النفط وإذا ما تمت محاسبة النفط ستصل الى 5ر6 بالمئة مؤكدا انه لاول مرة وصلت نسبة النمو الاقتصادي دون احتساب النفط الى هذا المستوى بحيث يشير هذا المؤشر الى اننا نتمكن من الوصول الى هذا المستوى العالي من النمو دون النفط.

ولفت الى أن القطاع الزراعي سجل في الفترة المذكورة نموا بـ 3.1 بالمائة والصناعة والتعدين 4.9 بالمائة والخدمات 8.8 بالمائة.

من جهة ثانية أعلن المتحدث باسم الحكومة الايرانية، أن وعلى صعيد الامن الغذائي تم شراء 8.854 مليون طن من القمح المحلي بقيمة 115.71 تريليون ريال (الدولار= 33300 ريال) حتى 12 سبتمبر/أيلول الجاري (بدءا من منتصف ابريل/نيسان 2017).

ولفت نوبخت الى تحديث أسطول النقل الحضري، بـ 54 الفا و683 سيارة اجرة جديدة حتى 10 سبتمبر /أيلول 2017.