وزير الخارجية يستقبل سفراء سويسرا والنرويج واليونان الجدد في طهران استقبل وزير الخارجية "محمدجواد ظريف" الاثنين سفراء سويسرا والنرويج واليونان الجدد لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية وتسلم نسخا من اوراق اعتمادهم.