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رقم الخبر: 202654 تاريخ النشر: أيلول 12, 2017 الوقت: 17:15 الاقسام: محليات  
وزير الخارجية يستقبل سفراء سويسرا والنرويج واليونان الجدد في طهران

وزير الخارجية يستقبل سفراء سويسرا والنرويج واليونان الجدد في طهران

استقبل وزير الخارجية "محمدجواد ظريف" الاثنين سفراء سويسرا والنرويج واليونان الجدد لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية وتسلم نسخا من اوراق اعتمادهم.
فقد تسلم وزير الخارجية "محمد جواد ظريف نسخة من اوراق سفير سويسرا الجديد لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية "اركوس لايتنر" بمناسبة بدء مهام عمله.
 
وزير الخارجية مستقبلاً السفير السويسري "اركوس لايتنر"
 
 
كما تسلم ظريف نسخة من اوراق سفير النرويج الجديد بطهران "لارش نوردروم" بمناسبة بدء مهام عمله.
 
وزير الخارجية مستقبلاً السفير النرويجي "لارش نوردروم"
 
 
وتسلم وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" كذلك نسخة من اوراق سفير اليونان الجديد لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية "دیمیتري الکساندر کیس" بمناسبة بدء مهام عمله.
 
وزير الخارجية مستقبلاً السفير اليوناني"دیمیتري الکساندر کیس"
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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