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رقم الخبر: 202653 تاريخ النشر: أيلول 12, 2017 الوقت: 17:47 الاقسام: اقتصاد  
نمو صادرات النفط الإيراني إلى الصين وأوروبا

نمو صادرات النفط الإيراني إلى الصين وأوروبا

أفادت أحدث إحصائية صادرة عن وكالة (بلاتس) الدولية للمعلومات النفطية، بأن حجم صادرات الخام من الموانئ الايرانية عبر ناقلات النفط ارتفع 5ر2% في أغسطس/ آب ليصل إلى 42ر2 مليون برميل يومياً، مقارنة مع 37ر2 مليون برميل يومياً في يوليو/ تموز.

ووصل حجم صادرات الخام الإيراني لآسيا إلى 46ر1 مليون برميل يومياً في يوليو/ تموز. وسجلت صادرات الخام الإيراني إلى الصين نمواً متزايداً، حيث إزدادت من 638 ألفاً و322 برميلاً يومياً في يوليو، إلى 693 ألفاً و419 برميلاً في أغسطس/ آب لتسجل أعلى حجم للصادرات الإيرانية إلى الصين في العام الجاري.كما شهدت الحصة الأوروبية من صادرات الخام الإيراني ارتفاعاً ملحوظاً في أغسطس ووصلت إلى 835 ألفاً و742 برميلاً يومياً، وذلك مع زيادة الطلب من إيطاليا وفرنسا وهولندا واليونان. وتركيا مازالت بقيت كمشتر كبير بتوريد 256 ألفاً و258 برميلاً يومياً في الشهر الماضي .

وأصبحت كوريا الجنوبية بشرائها 284 ألفاً و742 برميلاً من الخام الإيراني يومياً، ثاني أكبر مشتر للخام الإيراني في أغسطس/ آب .وحققت إيران زيادة في حجم إنتاجها من الخام، والتي تصل حصتها في منظمة أوبك إلى 797ر3 مليون برميل يومياً. وأظهرت نتائج الإستفتاء الأخير لـ(بلاتس)، بأن حجم إنتاج الخام الإيراني وصل إلى 83ر3 مليون برميل يومياً في أغسطس، مسجلاً نمواً بحجم ۱۰ آلاف برميل يومياً مقارنة مع يوليو .

 
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