بحث سفير إيران لدى أرمينيا كاظم سجادي، مع وزير البنى التحتية للطاقة والموارد الطبيعية آشوت مانوكيان، مراحل إنشاء خط ثالث لنقل الكهرباء بين البلدين.

وخلال اللقاء الذي عقد في العاصمة يريفان يوم الإثنين، بحث الجانبان بالإضافة إلى نقل الكهرباء سبل تطوير التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة وإزالة العوائق في هذا المجال. وأشاد الطرفان بنتائج التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة لاسيما الطاقة والطرق والزراعة والتجارة، ودعيا إلى المزيد من التطوير في العلاقات الثنائية.

ورحب الجانب الأرميني بالإقتراحات التي تقدم بها السفير الإيراني على صعيد عقد إجتماعات مشتركة لبحث تطوير القطاع السياحي والتعرف على الإمكانيات التي يتمتع بها البلدان في مختلف المجالات وتقديم المساعدة للشركات السياحية الإيرانية لممارسة نشاطها في أرمينيا.

وفي ختام اللقاء، اعتبر الجانبان إن مشاركة أكثر من 40 شركة إيرانية في معرض تخصصي لإيران في أرمينيا والذي يقام في 22 سبتمر/ أيلول الجاري تشكل فرصة مناسبة لتطوير التعاون بين البلدين ولعرض السلع والمنتجات الإيرانية وتوقيع عقود التعاون بين الشركات الإيرانية والأرمينية.