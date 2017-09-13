اقترح رئيس غرفة التعاون في ايران، بهمن عبداللهي، تشكيل لجنة مشتركة بين مصرف (توسعة تعاون) الايراني وأحد المصارف البرازيلية من أجل رفع بعض العقبات الموجودة في مجال التبادل المالي بين البلدين.

وقدم عبداللهي، الاثنين، خلال اللقاء مع السفير البرازيلي في طهران ومساعد وزير الزراعة البرازيلي يومار نوواكي والوفد التجاري المرافق له في مقر غرفة التعاون بطهران، قدم إقتراحاً لاستثمار البرازيل في مختلف مجالات الزراعة بما في ذلك الثروة السمكية وتربية النحل والفواكه نظراً الى وجود طاقات واسعة لتطوير الزراعة في البلدين.

وقدم عبداللهي شرحاً حول مهمة صندوق ضمان الاستثمار في ايران، قائلاً: ان هذا الصندوق يقدم الضمانة للاستثمار في قطاع التعاونيات، لذلك فان مصرف توسعة تعاون وصندوق الضمانات يمكن أن يتخذا خطوات هامة لتسهيل العلاقات المالية بين البلدين. كما قدم إقتراحاً لتشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم العاملين في قطاع التعاونيات في ايران والتجار في البرازيل كي يعقد اجتماعات كل عامين في البلدين على التوالي.

من جانبه، أعرب مساعد وزير الزراعة البرازيلي، خلال اللقاء، عن الارتياح لتعرفه على قطاع التعاونيات في ايران، قائلاً: ان دور الحكومات يتمثل في معالجة المشاكل الموجودة أمام القطاع الخاص. وأشار نوواكي الى التوافقات الحاصلة بين ايران والبرازيل وايجاد مركز للدراسات والأبحاث بين ايران والبرازيل، معتبراً نجاح بلاده في مجال إنتاج المحاصيل الزراعية بأنه يعود الى الاستثمار في مجال الأبحاث والدراسات.

كما اعتبر مساعد وزير الزراعة البرازيلي التعاون بين البلدين في قطاع الزراعة بأنه يشكل فرصة جيدة لتبادل الخبرات بين الجانبين. وأشار الى وجود بعض العقبات المصرفية بين ايران والبرازيل، مؤكداً على ضرورة ايجاد حلول لها لأن العلاقات المصرفية تشكل ضمانة للعلاقات بين الدول، لذلك يجب أن نبذل جهوداً حثيثة لمعالجتها. وأشار الى الزيارة التي قام بها الوفد المصرفي الايراني الى البرازيل، وقال: انه ليس هناك أي عائق أمام حضور المصارف الايرانية في البرازيل.