وقّع رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الايرانية غلام حسين شافعي، ونظيره الأوكراني غينادي جيزيكوف، مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين.

وتم التوقيع على المذكرة بالعاصمة الأوكرانية كييف يوم الاثنين، بحضور السفير الايراني محمد بهشتي منفرد، وذلك على هامش الملتقى الاقتصادي الايراني-الأوكراني.

وخلال مفاوضات التوقيع، اعتبر شافعي وجيزيكوف أرضية التعاون في المجالات الخاضعة لإشراف غرفتي التجارة في البلدين بأنها واسعة جداً. وأعرب شافعي عن أمله بالمزيد من تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ظل التوقيع على مذكرة التفاهم هذه.

وتدارس الجانبان خلال المحادثات بينهما سبل تطوير التعاون التجاري والصناعي والزراعي وإزالة العقبات المحتملة. وأجرى الوفد التجاري الايراني، الذي وصل الاثنين الى كييف، محادثاته مع الناشطين الاقتصاديين الاوكرانيين.