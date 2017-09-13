أعلن وزير الطاقة الايراني بالوكالة، ستار محمودي، إبرام عدة مذكرات تفاهم مع وزير الكهرباء السوري، تتعلق بإعادة تأهيل خطوط النقل والمحطات والمعدات الكهربائية في سوريا.

وأوضح محمودي، الثلاثاء، على هامش اجتماعه مع وزير الكهرباء السوري زهير خربوطلي: ان العقود المبرمة مع سوريا بمجال الكهرباء تتجاوز عدة مئات الملايين من اليوروات. ولفت الى أن الشركات الايرانية وبكفاءتها العالية ستعمل جاهدة لإعادة تأهيل وترقية طاقة البنى الأساسية في سوريا بمجالات الماء والكهرباء والمنشآت الصحية للمياه وشبكات الصرف الصحي، وذلك تحقيقاً لرغبة الجمهورية الاسلامية الايرانية في توصيل الكهرباء الى منازل الشعب السوري، في الوقت الذي لم يخلف الإرهابيون وحماتهم خلال السنوات الأخيرة للسوريين غير الخوف والظلام.

ونوه محمودي بمواقف طهران المتضامنة مع الشعب السوري على مر الظروف العصيبة، مؤكداً ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تتخلى عن هذا الشعب في مرحلة مابعد الحظر وإعادة الإعمار.

من جهته، أكد وزير الكهرباء السوري أن الشركات الايرانية تمتلك قابليات عالية في توفير المعدات المستخدمة في المحطات، حيث من المؤمل توظيف هذه الاستعدادات في عملية إعادة إعمار البلاد.

على صعيد آخر، أعلن مساعد وزير الطاقة الايراني، عن مخطط لتوليد 25 بالمئة من احتياجات الكهرباء عبر الطاقات المتجددة في السنوات الأربع القادمة.

وأوضح محمد صادق زادة، الاثنين، أن الطاقة الشمسية والرياح تستحوذان على نحو 90 بالمئة من إجمالي الطاقات المتجددة المستخدمة في البلاد، ومن المؤمل بلوغ كل واحدة منهما 4500 إلى 500 ميغاواط في العام المقبل. ولفت الى توفير نحو 25 ألف فرصة عمل مستدامة بمجال الطاقات المتجددة العام الماضي ومن المؤمل بلوغ 250 ألف فرصة بالسنوات القادمة.