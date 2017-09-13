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رقم الخبر: 202648 تاريخ النشر: أيلول 12, 2017 الوقت: 18:08 الاقسام: دوليات  
السجن عامين لصيني بسبب تدريس الإسلام

السجن عامين لصيني بسبب تدريس الإسلام

قضت محكمة صينية بالسجن لمدة عامين على أحد أعضاء الأقلية المسلمة في الصين، بعد تشكيل مجموعتين نقاشيتين على الإنترنت لتدريس الإسلام، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

 وقال موقع حكومي على الإنترنت، إنه تم إلقاء القبض على هوانج شايك في 2016 في إقليم شينغيانغ شرقي البلاد، بعد 3 أشهر من تشكيل مجموعة نقاشية حول الإسلام على تطبيق الرسائل "وي تشات". وقام الرجل أيضا بتدريس القرآن الكريم في مجموعة مناقشة أخرى على التطبيق ذاته.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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