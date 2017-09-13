أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن قانون التعليم الأوكراني الجديد، الذي تبناه البرلمان مؤخرا، يتعارض مع مصالح ملايين المواطنين الناطقين بالروسية ويخالف الدستور والتزامات كييف الدولية.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية، يوم الثلاثاء: على الرغم من أن اللغة الروسية غير مذكورة، فمن الواضح أن الهدف الرئيس للمشرعين الأوكرانيين الحاليين يتمثل في إلحاق أكبر ضرر بمصالح الملايين من سكان أوكرانيا الناطقين بالروسية، وفرض لغة واحدة بالقوة في الدولة متعددة القوميات.