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رقم الخبر: 202647 تاريخ النشر: أيلول 12, 2017 الوقت: 18:08 الاقسام: دوليات  
قانون تعليم أوكراني ينتهك حقوق الناطقين بالروسية

قانون تعليم أوكراني ينتهك حقوق الناطقين بالروسية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن قانون التعليم الأوكراني الجديد، الذي تبناه البرلمان مؤخرا، يتعارض مع مصالح ملايين المواطنين الناطقين بالروسية ويخالف الدستور والتزامات كييف الدولية.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية، يوم الثلاثاء: على الرغم من أن اللغة الروسية غير مذكورة، فمن الواضح أن الهدف الرئيس للمشرعين الأوكرانيين الحاليين يتمثل في إلحاق أكبر ضرر بمصالح الملايين من سكان أوكرانيا الناطقين بالروسية، وفرض لغة واحدة بالقوة في الدولة متعددة القوميات.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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