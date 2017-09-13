  • الأربعاء ٢١ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الأربعاء , سبتمبر 13, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 202646 تاريخ النشر: أيلول 12, 2017 الوقت: 18:07 الاقسام: دوليات  
الأفغانيون يحتجّون على إساءة القوات الأمريكية للاسلام

الأفغانيون يحتجّون على إساءة القوات الأمريكية للاسلام

بعد أن وزعت القوات الامريكية في افغانستان منشورات دعائية اعتبرت مسيئة للمقدسات الإسلامية، خرج مئات الأفغان، يوم الثلاثاء، الى الضواحي الشمالية للعاصمة كابول، وردّدوا شعارات مناهضة لأمريكا.

وبحسب مانقلته وكالة "خاورميانه " للأنباء، قام المتظاهرون بإغلاق الطريق الدولية التي تربط العاصمة كابول مع الولايات الشمالية بمديرية قره باغ. وفي وقت سابق ألقت القوات الامريكية في أفغانستان منشورات دعائية تظهر أسد يجري خلف كلب طبع عليها كلمة "لا اله إلا الله محمد رسول الله".

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0629 sec