الأفغانيون يحتجّون على إساءة القوات الأمريكية للاسلام بعد أن وزعت القوات الامريكية في افغانستان منشورات دعائية اعتبرت مسيئة للمقدسات الإسلامية، خرج مئات الأفغان، يوم الثلاثاء، الى الضواحي الشمالية للعاصمة كابول، وردّدوا شعارات مناهضة لأمريكا.