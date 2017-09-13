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|رقم الخبر: 202646
|تاريخ النشر: أيلول 12, 2017
|الوقت: 18:07
|الاقسام: دوليات
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الأفغانيون يحتجّون على إساءة القوات الأمريكية للاسلام
بعد أن وزعت القوات الامريكية في افغانستان منشورات دعائية اعتبرت مسيئة للمقدسات الإسلامية، خرج مئات الأفغان، يوم الثلاثاء، الى الضواحي الشمالية للعاصمة كابول، وردّدوا شعارات مناهضة لأمريكا.
وبحسب مانقلته وكالة "خاورميانه " للأنباء، قام المتظاهرون بإغلاق الطريق الدولية التي تربط العاصمة كابول مع الولايات الشمالية بمديرية قره باغ. وفي وقت سابق ألقت القوات الامريكية في أفغانستان منشورات دعائية تظهر أسد يجري خلف كلب طبع عليها كلمة "لا اله إلا الله محمد رسول الله".
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