أعلن المدعي العام محمد جعفر منتظري عصر الاثنين ان المحافل التي تتشدق بالدفاع عن حقوق الانسان تتجاهل الظلم والاجحاف بحق الانسانية.

وقال منتظري ان الاميركيين حملوا ايران مسؤولية المذابح التي شهدها العراق وقالوا ان على طهران ان تدفع التعويضات عن الخسائر التي لحقت بنا وبهذه الذريعة وضعوا ايديهم على الارصدة الايرانية.

وتطرق منتظري الى الجرائم التي ارتكبها الجيش في ميانمار وقال انهم بادروا الى إحراق أجساد من قتلوا من الابرياء مهما كانت اعمارهم ولكن العالم الغربي لم ينبس ببنت شفة دفاعا عن هؤلاء المظلومين وهو يدعي الدفاع عن حقوق الانسان.

وعن المجازر الوحشية التي ترتكب بحق الشعب اليمني قال منتظري ان آل سعود وآل خليفة يقومون بدعم من الاستكبار العالمي بارتكاب جرائم مختلفة في حين ان هذه الجرائم تلقى رفضا من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية.

كذلك ادان مدعي عام طهران عباس جعفري دولت ابادي اجراءات الحكومة في ميانمار ضد المسلمين واعتبرها جريمة ضد الانسانية وحرب ابادة.

وفي كلمته خلال الاجتماع التاسع لمساعدي المدعي العام في العاصمة طهران، الاثنين وصف دولت آبادي المشاورات التي اجرتها الحكومة الايرانية في الدفاع عن مسلمي ميانمار بالايجابية وقال انه رغم ان المؤسسات الدولية المعنية بالامر تتناول وضع حقوق الانسان في ايران بالاستناد الى بعض التقارير المزيفة والمزاعم التي تتعارض مع الحقيقة الا اننا نجد نفس هذه المؤسسات تلتزم الصمت ازاء الجرائم التي ترتكب في ميانمار.

واضاف دولت آبادي ان الجرائم التي ترتكبها الحكومة في ميانمار وعلى يد الفائزة بجائزة نوبل انما هي وصمة عار على جميع ادعياء الدفاع عن حقوق الانسان الذين يثيرون الضجيج حول ادنى حادثة في ايران لكنهم يلتزمون الصمت ازاء المذابح بحق المسلمين الابرياء في ميانمار.

ومن جانبه قال مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي في الشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان ان طهران تتوقع من الاتحاد الاوروبي وهولندا اتخاذ موقف للحد من جرائم ميانمار وايقاف الكارثة الانسانية فيها.

وادان عبداللهيان، لدى استقباله سفيرة هولندا لدى طهران سوزانا ترستال، الثلاثاء، صمت وعدم اكتراث المجتمع الدولي حيال مجازر وقتل المسلمين في ميانمار.

من جهتها اعربت سفيرة هولندا لدى طهران عن اسفها لاحداث ميانمار، موضحة انها تحوز على اهتمام وسائل الاعلام والاوساط الخبرية في بلادها.

من جانبه وفي معرض اشارته الى انتقاد قائد الثورة الإسلامية لصمت الأوساط الدولية وادعياء الدفاع عن حقوق الإنسان تجاه الكارثة المروعة في بورما، قال النائب هادي شوشتري عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي ان عقد إلاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن المجازر في بورما بات حاجة ماسة ويجب أن يدرج على جدول أعمال هذه المنظمة.

وأضاف هادي شوشتري الثلاثاء في حديث لمراسل إرنا، ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية طالما احتجت على عدم كفاءة منظمة حقوق الإنسان وتوجهاتها المزدوجة وإستخدامها مقولة حقوق الإنسان كاداة.

وأردف بالقول، ان حكومة بورما تواصل انتهاك حقوق المسلمين فيما تلتزم الأوساط الدولية ومنظمة الأمم المتحدة الصمت حيال ذلك.

وأوضح ان منظمة التعاون الإسلامي لابد ان تتحرك ازاء مايجري في بورما وارغام حكومتها على التراجع عما تقوم به من إبادة جماعية للمسلمين وتشريدهم.

يذكر، ان سماحة قائد الثورة الإسلامية شدد اليوم الثلاثاء في مستهل جلسة البحث الخارج في الفقه ان إحتواء الأزمة البشرية في بورما يكمن في التحرك العملي للدول الاسلامية وممارستهم الضغوط السياسية والاقتصادية ضد حكومة بورما المجرمة.

كما اكد النائب على رضا رحيمي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، ان وزارة الخارجية والبرلمان يتابعان وبجدية اوضاع المسلمين في ميانمار، مناشدا الدول المعنية بدعوة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاسلامي بالاسراع بتشكيل جلسة لمتابعة هذا الموضوع.

وأدان علي رضا رحيمي في حديث مع مراسل ارنا، الجرائم في ميانمار، وقال ان قتل المسلمين في ميانمار يحدث في وقت تعاني العديد من دول العالم الاسلامي من الغفلة والنزاعات الداخلية ولا تبالي بهذا الموضوع.

وأكد ان على جميع الدول الاسلامية ان تدعو للاسراع بعقد اجتماع لمنظمة التعاون الاسلامي، وان تنهض لحل هذه المشكلة لان المسلمين في ميانمار بحاجة الى مساعدة جميع المسلمين في العالم.