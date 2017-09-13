بعد اعتقال زوجين ألمانيين آخرين في تركيا بتهم سياسية، علقت برلين كل صادرات السلاح الرئيسية إلى تركيا بسبب موقف حقوق الإنسان المتدهور.

وجاء موقف ألمانيا على لسان وزير خارجيتها "زيجمار غابرييل" في وقت متأخر الاثنين، بعد بيان لمتحدث باسم الخارجية الألمانية في برلين قال فيه إنه يعتقد أن زوجين ألمانيين آخرين احتجزا في تركيا بتهم سياسية.

وأكد غابرييل لصحيفة ألمانية: علقنا كل الطلبيات الكبيرة التي أرسلتها لنا تركيا (لصادرات أسلحة) وهي حقا ليست قليلة.

وكانت قد تأزمت العلاقات بين تركيا وألمانيا لضغوط متزايدة بعدما شرع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في حملة ضد خصومه السياسيين عقب تحركات الجيش العام الماضي.

وتابع الوزير الألماني الذي يعد أبرز عضو في الحزب الديمقراطي الاشتراكي الشريك في الائتلاف الحاكم بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل: إن برلين ملزمة بإرسال أسلحة لحليفتها في حلف الأطلسي إذا طلبت ذلك لكنه قال إن ذلك غير متاح حاليا ولذلك فإن كل صادرات الأسلحة تقريبا تم تجميدها.

وأضاف: توجد استثناءات قليلة ومنها إذا كان قرار الحكومة مرتبطا باتفاقات دولية أو إذا كانت الطلبية بشأن مركبات وليست أسلحة.

يشار الى أن برلين رفضت ترحيل طالبي لجوء تتهمهم أنقرة بالضلوع في تحركات الجيش، بينما تطالب برلين بإطلاق سراح نحو 12 ألمانيا أو ألمانيا-تركيا احتجزتهم السلطات التركية في تهم سياسية خلال العام الجاري.

من جانبه أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، شراء منظومات صواريخ "إس-400 " الروسية المضادة للطيران، في عقد هو الأكبر بين موسكو وأنقرة في المجال العسكري.

وقال أردوغان: جرى التوقيع لشراء منظومات إس-400 من روسيا، وتم تسديد دفعة أولى، وفق ما نقلت "فرانس برس" عن صحف تركية من بينها "حرييت".

وأضاف أردوغان على متن الطائرة التي أعادته من زيارة إلى كزاخستان أنه ونظيره الروسي فلاديمير بوتن "مصممان حول المسألة".

ويعد عقد الصواريخ المضادة للطيران الأكبر الذي توقعه تركيا مع دولة خارج حلف الناتو، الأمر الذي أثار قلق دول الحلف الأخرى.

وكان البنتاغون حذر من أنه من الأفضل "بصورة عامة أن يشتري الحلفاء معدات تعمل معا"، لكن الرئيس التركي رد بأن بلاده حرة بشراء المعدات الدفاعية الضرورية وفق حاجاتها.

*اعتقال 25 داعشيا في اسطنبول

من جهة أخرى ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية يوم الثلاثاء، أن الشرطة التركية اعتقلت 25 مشتبها بانتمائهم لتنظيم داعش الارهابي في مداهمات في أنحاء اسطنبول. وقالت الوكالة إن ثلاثة من المشتبه بهم أعضاء بارزون في التنظيم المتشدد وإن 22 منهم أجانب.