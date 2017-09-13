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رقم الخبر: 202640 تاريخ النشر: أيلول 12, 2017 الوقت: 18:03 الاقسام: دوليات  
رئيسة وزراء النرويج المحافظة تفوز على الاشتراكيين

رئيسة وزراء النرويج المحافظة تفوز على الاشتراكيين

احتفلت رئيسة وزراء النرويج، المحافظة إيرنا سولبرغ، بفوزها بفارق ضئيل على منافسها الاشتراكي في الانتخابات التي جرت، الاثنين، واعتبرت أن الناخبين أعطوها "تفويضا لأربع سنوات مقبلة".

وقالت سولبرغ أمام أنصارها الذين كانوا يهتفون باسمها في أجواء احتفالية: "علينا أن نكون حذرين قليلا، لكن يبدو بأنه سيكون لدينا غالبية غير اشتراكية".

ومع فرز 95% من الأصوات، بدا وكأن التحالف الذي يضم حزب سولبرغ المحافظ وحزب التقدم المعادي للهجرة، إضافة إلى حزبين آخرين من يمين الوسط في طريقه للفوز بغالبية 89 مقعدا من أصل 169 في البرلمان.

ومن المتوقع أن تحرز المعارضة التي يترأسها زعيم حزب العمال، يوناس غار ستورا، 80 مقعدا.

وأقر ستورا الملياردير البالغ 57 عاما، والذي عمل سابقا وزيرا للخارجية، بالهزيمة وهنأ منافسته.

وقال ستورا لأنصاره، بعد أن أظهرت النتائج أن حزبه سيخسر ستة مقاعد مع الاحتفاظ بحجمه كأكبر حزب في البلاد: "إنها خيبة أمل للعمال".

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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