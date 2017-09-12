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رقم الخبر: 202639 تاريخ النشر: أيلول 12, 2017 الوقت: 14:50 الاقسام: رياضة  
وسام ذهبي للعراق في بطولة آسيا بالقوة البدنية
اصبح المجموع 4 ذهبيات وفضية واحدة

وسام ذهبي للعراق في بطولة آسيا بالقوة البدنية

أحرز المنتخب العراقي الثلاثاء وساما ذهبيا في منافسات بطولة آسيا بالقوة البدنية المقامة حاليا في الفلبين، مبينا أن حصيلة العراق ارتفعت لخمسة أوسمة.

وقال المتحدث الإعلامي للاتحاد محمد مخيلف في تصريح إن "المنتخب الوطني (العراقي) تمكن من إحراز وسام ذهبي في بطولة آسيا بالقوة البدنية والتي جرت وقائعها في الفلبين"، مبينا أن "الوسام جاء عن طريق اللاعب موسى العلياوي واحرزه صباح الثلاثاء في اليوم الأخير للبطولة".

وأضاف مخيلف أن "العراق رفع حصيلته لخمسة أوسمة، اربعة منها ذهبية وواحد من الفضة".

 

 
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مصدر الخبر: العالم
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