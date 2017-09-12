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رقم الخبر: 202638 تاريخ النشر: أيلول 12, 2017 الوقت: 14:29 الاقسام: منوعات  
تطالب والديها بـ 2 مليون دولار.. لأنها ولدت قبيحة!

تطالب والديها بـ 2 مليون دولار.. لأنها ولدت قبيحة!

في حادثة غريبة من نوعها، طالبت سيدة أمريكية القضاء بمساعدتها في تحصيل تعويض من والديها لأن شكلها قبيح.

ووفق صحيفة «دايلي ميل» فإن أنابيل جيفرسون، البالغة من العمر 44 سنة، تطالب بتعويض تصل قيمته إلى 2 مليون دولار، لأن والديها مسؤولان عن قبح شكلها.

وأنابيل، تعاني وفق ما نقلت الصحيفة من حالة من الإكتئاب وتسبب قبح شكلها في الطلاق 3 مرات متتابعة. وهي تؤكد أن والديها «قبيحان. وفكرة إنجابهما للأطفال هي أمر قاس» وعبّرت عن اعتقادها أنه يجب ألا يسمح لهما بإعادة إنتاج نفسيهما. وطالبت بـ «برنامج حكومي لتعقيم القبحاء».

وذكرت الصحيفة أن أنابيل تسعى إلى تأسيس جمعية لمقاضاة الوالدين «القبيحين» اللذين ينجبان أطفالا ويتركانهم يواجهون مصيرهم في الحياة بهذه الطريقة «الصعبة».

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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