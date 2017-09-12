وقال المصدر إن (عبوة ناسفة انفجرت داخل منزل سكني في أطراف ناحية العظيم (63 كم شمال بعقوبة) ما أسفر عن إصابة امرأة بجروح وإحداث أضرار مادية بالمنزل).

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن (فريق تحقيق وصل إلى مكان الحادث وتبين من خلال التحقيقات بأن العبوة هي من مخلفات تنظيم داعش وكانت موضوعة في غرفة وسط المنزل لم تجر ملاحظتها)، مشيراً الى ان (أسرة قامت بإستئجاره حيث تم صب أرضية الغرفة والنوم فيها لأكثر من سنة ونصف وهي لا تعلم بأن فيها عبوة ناسفة قبل أن تنفجر فجأة).

وكانت ناحية العظيم سقطت في قبضة تنظيم (داعش) داعش بعد أحداث حزيران يونيو من عام 2014، قبل أن يتم تحريرها بعد عدة أشهر من قبل القوات الأمنية المشتركة والحشد الشعبي.