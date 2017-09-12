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رقم الخبر: 202636 تاريخ النشر: أيلول 12, 2017 الوقت: 14:28 الاقسام: منوعات  
أسرة تنام فوق عبوة ناسفة لأكثر من عام ونصف!

أسرة تنام فوق عبوة ناسفة لأكثر من عام ونصف!

كشف مصدر محلي في محافظة ديالى العراقية، عن إصابة امرأة بانفجار عبوة ناسفة داخل منزل سكني في أطراف ناحية محررة شمال بعقوبة.

وقال المصدر إن (عبوة ناسفة انفجرت داخل منزل سكني في أطراف ناحية العظيم (63 كم شمال بعقوبة) ما أسفر عن إصابة امرأة بجروح وإحداث أضرار مادية بالمنزل).

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن (فريق تحقيق وصل إلى مكان الحادث وتبين من خلال التحقيقات بأن العبوة هي من مخلفات تنظيم داعش وكانت موضوعة في غرفة وسط المنزل لم تجر ملاحظتها)، مشيراً الى ان (أسرة قامت بإستئجاره حيث تم صب أرضية الغرفة والنوم فيها لأكثر من سنة ونصف وهي لا تعلم بأن فيها عبوة ناسفة قبل أن تنفجر فجأة).

وكانت ناحية العظيم سقطت في قبضة تنظيم (داعش) داعش بعد أحداث حزيران يونيو من عام 2014، قبل أن يتم تحريرها بعد عدة أشهر من قبل القوات الأمنية المشتركة والحشد الشعبي.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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