في خطوة للحفاظ على (كوريبو) أصغر قرية سويسرية من الاندثار، قررت السلطات في البلاد تحويلها إلى فندق سياحي.

تعتبر (كوريبو) أصغر قرية في سويسرا، وهي من الأماكن التي تجذب السياح والراغبين في الهدوء والابتعاد عن صخب المدن الكبيرة، واليوم وبعد 600 عام على ظهورها باتت شبه خالية من السكان، حيث يسكنها حالياً 16 شخصاً فقط أغلبهم من المتقاعدين بعد أن كانت تضم 300 شخص في القرن التاسع عشر.

وللحفاظ على هذه القرية المميزة من الاندثار، قررت السلطات في سويسرا تحويل منازلها المتقاربة إلى فندق للسياح الراغبين بقضاء فترات من الراحة والهدوء في الجبال السويسرية ذات الطبيعة الخلابة.

ووفقا لإيليا فرابولي، مدير السياحة في كانتون أوري بسويسرا، فإن (تلك القرية تعتبر أفضل وجهة في سويسرا للراغبين في قضاء إجازة مريحة بعيداً عن حياة القرن الحادي والعشرين. وهي المكان الأنسب للتخلص من التوتر والإبتعاد عن الضوضاء والحياة الإلكترونية. منازل هذه القرية وطبيعتها الخلابة تمنح الإنسان شعوراً رائعاً بالإسترخاء والطمأنينة).