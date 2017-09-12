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رقم الخبر: 202634 تاريخ النشر: أيلول 12, 2017 الوقت: 14:52 الاقسام: رياضة  
برنامج مباريات الاسبوع السادس للدوري الايراني الممتاز

برنامج مباريات الاسبوع السادس للدوري الايراني الممتاز

الوفاق / خاص: فيما يلي برنامج مباريات الاسبوع السادس للدوري الايراني الممتاز بكرة القدم:

الخميس: 14/9

سبيدرود رشت – صنعت نفت ابادان  18:45

نفت طهران – كسترش فولاد تبريز  19:45

فولاد خوزستان – سباهان  20:00

الجمعة: 15/9

بديده مشهد – سايبا

تراكتور سازي – سياه جامكان  19:00

ذوب اهن اصفهان – استقلال خوزستان  19:45

بارس جنوبي جم – استقلال  20:00

الاحد: 17/9

برسبوليس – بيكان  20:00

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/خاص
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