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|رقم الخبر: 202634
|تاريخ النشر: أيلول 12, 2017
|الوقت: 14:52
|الاقسام: رياضة
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برنامج مباريات الاسبوع السادس للدوري الايراني الممتاز
الوفاق / خاص: فيما يلي برنامج مباريات الاسبوع السادس للدوري الايراني الممتاز بكرة القدم:
الخميس: 14/9
سبيدرود رشت – صنعت نفت ابادان 18:45
نفت طهران – كسترش فولاد تبريز 19:45
فولاد خوزستان – سباهان 20:00
الجمعة: 15/9
بديده مشهد – سايبا
تراكتور سازي – سياه جامكان 19:00
ذوب اهن اصفهان – استقلال خوزستان 19:45
بارس جنوبي جم – استقلال 20:00
الاحد: 17/9
برسبوليس – بيكان 20:00
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