انضمت مؤخراً دمية تدعى (جنة) إلى عالم الدمى، التي تظهر باللباس الإسلامي المحتشم، وتتلو آيات من القرآن الكريم.

وأفادت وكالة الأنباء القرآنية الدولية (إکنا)، ابتكرت سيدة الأعمال والأم الفرنسية، سميرة أمارير، تلك الدمية التي تشبه الدمية الشهيرة (باربي)، لتتمكن من نقل المعرفة بالعقيدة الإسلامية لإبنتها الصغيرة.

وبحسب موقع (رويترز)، صممتها أمارير من الألف للياء، ويمكنها تلاوة أربعة من سور القرآن الكريم، حيث دخلت الدمية حيز الإنتاج التجاري وتباع في دول الخليج الفارسي.

وقالت أمارير: (عندما بلغت ابنتي (جنة) عامها الثاني كنت أبحث لها عن لعبة أو وسيلة تعليم)، مضيفة: (كانت الفكرة هي التوصل إلى لعبة تمكنها من تعلم القرآن بسرعة وسهولة أثناء اللعب).

وظهرت الدمية (جنة) مرتدية عباءة وغطاء رأس، حيث صممت أمارير الدمية بإستخدام برنامج كمبيوتر لعروض الأزياء واختارت لها بشرة داكنة بعض الشيء والقليل من الزينة.

والسور الأربع من القرآن التي تتلوها الدمية قصيرة وسهلة الحفظ، وخلال أيام من بدء اللعب بالدمية بدأت ابنتها في تلاوة الآيات.

وانتقلت أمارير وأسرتها من منزلها في فرنسا إلى الإمارات لتسويق الدمية في منطقة الخليج الفارسي.

وبعد أربع سنوات والعديد من الرحلات لمصانع صينية لإنتاج الدمية ظهرت (جنة) في أوائل هذا العام في أسواق السعودية والكويت والبحرين والإمارات.