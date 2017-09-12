يلمّع عمر طان، مواطن تركي، أحذية الموظفين في القصر العدلي بولاية أرضروم شرقي البلاد، ويأسر قلوبهم من خلال الشعر الذي يكتبه.

وقال طان البالغ من العمر 50 عاماً إنه بدأ بكتابة الشعر عندما كان في المرحلة الإعدادية في المدرسة، بالتوازي مع عمله بائعاً جوّالاً في ذلك الوقت.

وأضاف أنه كان يوزّع نسخا من شعره على من كان يشتري منه 100 غرام من الفستق (فول سوداني)، مبينا أن مبادرته لاقت ترحيباً كبيراً من الزبائن.

وأوضح طان أنه وزع 27 ألف نسخة من شعره على المارة خلال فترة عمله بائعاً جوّالاً.

ولفت إلى أنه أصدر كتاباً يحمل اسم (الحبر) تضمن الأشعار التي كتبها عام 2011، مضيفاً أن طالباً في قسم الأدب التركي، بجامعة أتاتورك بالمدينة نفسها، جعل من كتابه موضوع أطروحة تخرّجه، وركز كل بحوثه واهتماماته عليه.

وأفاد طان أنه في السنوات اللاحقة حصل على جائزة تقديرية لمشاركته في لجنة تحكيم بمهرجان للسينما.

وأشار إلى أنه يعكف في الوقت الحالي على كتابة أشعار جديدة.

وقال إنه يتلقى انتقادات على مهنته كملمّع أحذية، مبيناً أن العمل لا يعتبر أمراً يقلل من شأن الإنسان. وأضاف (يكون جوابي لهم على الشكل التالي: إن الأقدام هي من تقود الإنسان إلى حيث ما يريد الرأس).