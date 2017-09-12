  • الثلاثاء ٢٠ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الثلاثاء , سبتمبر 12, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 202632 تاريخ النشر: أيلول 12, 2017 الوقت: 14:23 الاقسام: منوعات  
ملمع أحذية يهدي زبائنه شِعرا

ملمع أحذية يهدي زبائنه شِعرا

يلمّع عمر طان، مواطن تركي، أحذية الموظفين في القصر العدلي بولاية أرضروم شرقي البلاد، ويأسر قلوبهم من خلال الشعر الذي يكتبه.

وقال طان البالغ من العمر 50 عاماً إنه بدأ بكتابة الشعر عندما كان في المرحلة الإعدادية في المدرسة، بالتوازي مع عمله بائعاً جوّالاً في ذلك الوقت.

وأضاف أنه كان يوزّع نسخا من شعره على من كان يشتري منه 100 غرام من الفستق (فول سوداني)، مبينا أن مبادرته لاقت ترحيباً كبيراً من الزبائن.

وأوضح طان أنه وزع 27 ألف نسخة من شعره على المارة خلال فترة عمله بائعاً جوّالاً.

ولفت إلى أنه أصدر كتاباً يحمل اسم (الحبر) تضمن الأشعار التي كتبها عام 2011، مضيفاً أن طالباً في قسم الأدب التركي، بجامعة أتاتورك بالمدينة نفسها، جعل من كتابه موضوع أطروحة تخرّجه، وركز كل بحوثه واهتماماته عليه.

وأفاد طان أنه في السنوات اللاحقة حصل على جائزة تقديرية لمشاركته في لجنة تحكيم بمهرجان للسينما.

وأشار إلى أنه يعكف في الوقت الحالي على كتابة أشعار جديدة.

وقال إنه يتلقى انتقادات على مهنته كملمّع أحذية، مبيناً أن العمل لا يعتبر أمراً يقلل من شأن الإنسان. وأضاف (يكون جوابي لهم على الشكل التالي: إن الأقدام هي من تقود الإنسان إلى حيث ما يريد الرأس).

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0631 sec