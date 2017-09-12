وعلى الرغم من خروجها من الدور ثمن النهائي في البطولة الأمريكية على يد المصنفة 13 التشيكية بيترا كفيتوفا، أصبحت موغوروزا، البالغة من العمر 23 سنة، اللاعبة رقم 24 التي تتصدر التصنيف العالمي للمحترفات، وثالثة لاعبة تنجح بذلك هذه السنة، بعد الألمانية أنجيليك كيربر، والتشيكية كارولينا بليسكوفا التي بقيت في الصدارة لمدة شهرين.

وجاء صعود الأمريكية ستيفنز إلى المركز 17 بعد تتويجها بلقب بطولة فلاشينغ ميدوز السبت الماضي.

وصعدت الروسية ماريا شارابوفا، التي لعبت أول بطولة كبرى لها، منذ أستراليا المفتوحة سنة 2016 لإيقافها 15 شهرا بسبب المنشطات، صعدت 43 مركزا، لتحتل المرتبة 103 ، وذلك بفضل بلوغها الدور ثمن النهائي من بطولة فلاشينغ ميدوز.