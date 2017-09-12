وقد تم وضع الرسام داخل الصخرة لمدة أسبوع وحصل على الهواء والماء والشوربة عن طريق عدد من الفتحات الصغيرة ، وصمم بوانشوال هذه الصخرة بنفسه بشكل يؤمن له الجلوس بداخلها مع إبقاء حيز محدود لوضع مواده الغذائية، وبعد الخروج من الصخرة قال الفنان إنه شعر أنه (موجود في وسط مائع على شكل جسيمة)، وأضاف أن (البقاء داخل عازل معدني يولد شعوراً مثيراً).