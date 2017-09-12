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رقم الخبر: 202630 تاريخ النشر: أيلول 12, 2017 الوقت: 14:21 الاقسام: منوعات  
رجل يخرج من صخرة تزن 12 طنا عاش فيها عدة أسابيع!

رجل يخرج من صخرة تزن 12 طنا عاش فيها عدة أسابيع!

استطاع الرسام الفرنسي إبراهيم بوانشوال البالغ من العمر 44 عاما، أن يخرج من صخرة وزنها 12 طناً وضعت في متحف (قصر طوكيو).

وقد تم وضع الرسام داخل الصخرة لمدة أسبوع وحصل على الهواء والماء والشوربة عن طريق عدد من الفتحات الصغيرة ، وصمم بوانشوال هذه الصخرة بنفسه بشكل يؤمن له الجلوس بداخلها مع إبقاء حيز محدود لوضع مواده الغذائية، وبعد الخروج من الصخرة قال الفنان إنه شعر أنه (موجود في وسط مائع على شكل جسيمة)، وأضاف أن (البقاء داخل عازل معدني يولد شعوراً مثيراً).

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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