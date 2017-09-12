أصدرت شركة فاريو التابعة لشركة مرسيدس الألمانية، حافلتها (المنزلية) الجديدة، التي تمثل منزلاً متنقلاً ذات رفاهية عالية، يمتلك مستودعاً داخلياً يكفي لشحن سيارة.

ونشرت صحيفة (ديلي ميل) صوراً لحافلة (فاريو 1200) الجديدة، التي سيتراوح سعرها بين 900 ألف و 1.4 مليون دولار، على حسب المواصفات.

ويبلغ طول العربة 12 متراً، وتضم أثاثاً مشابه لغرفة فندق فخم، مصنوعا من جلد أبيض، وطاولات من خشب الجوز الأميركي.

وتتسع العربة لستة أشخاص، مع خاصية الفراش المتحرك، الذي يتم إنزاله من فوق قمرة القيادة.

وتمتلك العربة (مرآبا) يتسع لسيارة رياضية في الخلف، يتيح للركاب حرية التنقل بسيارة الخمة، في حال صف الحافلة الكبيرة عند السفر.