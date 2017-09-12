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رقم الخبر: 202627 تاريخ النشر: أيلول 12, 2017 الوقت: 14:52 الاقسام: رياضة  
الخليفي: أموال صفقاتنا الضخمة من ميزانية النادي

الخليفي: أموال صفقاتنا الضخمة من ميزانية النادي

أبدى القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ثقته الشديدة، بشأن عدم تعرض ناديه لأي عقوبات، على خلفية اتهام "بي أس جي" باختراق لوائح اللعب المالي النظيف بعد إبرام صفقتي نيمار جونيور وكيليان مبابي هذا الصيف.

وقال الخليفي عبر صحيفة (تيليجراف) البريطانية: "هناك ضغوطات من أندية أخرى لفرض عقوبات ضد باريس سان جيرمان، ولكن لا أعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيتأثر بهذه المحاولات، لأنهم على قدر عال من الجدية والاحترافية.. للمرة الألف، أثق كثيرًا في ذلك".

وأضاف: "نعمل منذ 6 سنوات على مضاعفة إيردات النادي، ونجحنا في تحقيق مكاسب من بيع التذاكر والرعاة، والتسويق وحقوق البث التليفزيوني، وزادت الأرباح من 90 إلى 500 مليون يورو خلال آخر عامين".

واختتم رئيس النادي الباريسي: "نخطط لزيادة الدخل بنسبة تتراوح بين 20 إلى 40%، أمامنا عام للالتزام بمعايير لوائح اللعب المالي النظيف، فالمهلة تنتهي في 30 يونيو/حزيران 2018، وأطالب جماهير النادي، بالهدوء .. استرحوا، وفكروا في مشروع ناديكم فقط".

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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