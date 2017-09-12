قرر الاتحاد الدولي للملاكمة الإثنين ايقاف كيلاني بايور رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة لمدة ثلاث سنوات بسبب مزاعم عن إثارته للجماهير في بطولة قارية أقيمت في برازافيل في يونيو/ حزيران الماضي.

وبايور هو نائب رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة وعضو اللجنة التنفيذية إضافة إلى أنه رئيس اللجنة الأولمبية في توجو.

وأضاف الاتحاد الدولي في بيان الإثنين: "وجدت لجنة الانضباط أن رد الفعل العدائي والذي يحمل تهديدا من قبل الجماهير تجاه مسؤولي الاتحاد الدولي عقب نتيجة نزال في اليوم الأخير من البطولة تفاقم بسبب تصريحات للسيد بايور".

ووجدت لجنة الانضباط أن بايور ارتكب انتهاكات خطيرة وغير مقبولة لميثاق الانضباط الخاص بالاتحاد الدولي للملاكمة خلال البطولة التي أقيمت في جمهورية الكونجو.

وأوضح الاتحاد الدولي أن الإيقاف يشمل كافة أنشطة الملاكمة والمسؤوليات المنوطة لرئيس الاتحاد الإفريقي وأنه لا يجوز الطعن على القرار.

كما تم حرمان الاتحاد الكونجولي للملاكمة من تنظيم أي بطولة تابعة للاتحاد الدولي لمدة عامين.