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رقم الخبر: 202625 تاريخ النشر: أيلول 12, 2017 الوقت: 15:05 الاقسام: ثقافة وفن  
الإيراني «‎سارا وآیدا» علی شاشات السینما الأمریکیة

الإيراني «‎سارا وآیدا» علی شاشات السینما الأمریکیة

سیعرض الفیلم السینمائي «سارا و آیدا» من إخراج «مازیار میري» في المدن والولایات الأمریکیة تزامنا مع عرضه في إيران.

ویبدأ الفیلم أول عرضه في مدینة «لوس انجلوس» الأمریکیة یوم غد الخمیس ثم یقطع الطریق إلی مدن «دالاس» و«سان فرانسیسکو» و«سان دییغو» وعدد آخر من المدن الأمریکیة.

کما سیعرض الفیلم السینمائي «آباجان» من إخراج «هاتف علي مرداني» في نفس الیوم ونفس السینماء.

وجاء في ملخص «سارا وآيدا»: «سارا وآيدا صديقتان، تتعرض سمعة احداهما للخطر فتهب الاخرى لمساعدتها فيتوجب عليهما ان تتعاونا لتعود الامور الى سابق عهدها، لكن الى متى ستستمر هاتان الصديقتان مع بعضهما؟ويشارك في تمثيل الفیلم يغما كلرويي ومصطفى زماني وغزل شاكري  وبكاه آهنكراني وسعيد جنگيزيان وشیرين يزدان بناه.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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