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|رقم الخبر: 202623
|تاريخ النشر: أيلول 12, 2017
|الوقت: 15:05
|الاقسام: ثقافة وفن
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فوز «ناسجات الخيال» في «Lifft India» الهندي
فاز الفيلم الوثائقي الايراني «ناسجات الخيال» (بافندكان خيال) للمخرج محمدصادق جعفري بجائزة مهرجان «LifftIndia» الدولي للافلام في الهند.
وقد اقيمت الدورة الاولى لمهرجان «Lifft India» الدولي للافلام في الهند من الاول حتى الخامس من سبتمبر الجاري في مدينة «لوناولا» في ضواحي بومباي بالهند.
كذلك سيشارك فيلم «ناسجات الخيال» في القسم الاساس للمهرجان لمهرجان «زلاتنا» الدولي للافلام الذي يعنى بعلم الانسان في رومانيا، بدورته الثانية التي ستقام في 22 و23 من سبتمبر الجاري.
يحكي «ناسجات الخيال» قصة مجموعة من فاقدات البصر يمتهنَّ حياكة السجاد ويقضين اوقات رائعة برفقة بعضهن البعض...
يذكر ان الفيلم سبق ان شارك في مهرجان كلكتا الدولي بالهند ونال لوحة تقديرية من الدورة الثامنة لمهرجان الافلام الوثائقية لسينما الحقيقة .
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