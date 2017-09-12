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رقم الخبر: 202622 تاريخ النشر: أيلول 12, 2017 الوقت: 15:00 الاقسام: اجتماعيات  
فرط الحركة ونقص الانتباه أعراض اضطرابات نفسية

فرط الحركة ونقص الانتباه أعراض اضطرابات نفسية

معظم الأطفال الذين تم تشخيصهم باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لا يزالون في سن المراهقة، ويعتبر من أبرز مواصفاته الاضطرابات النفسية لدى المراهقين، أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى المراهقين تشبه أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الأطفال ومنها: التشتت. اختلال في التوازن الحركي. التركيز الضعيف. فرط النشاط. الاندفاع.

وأضاف الموقع، أن سنوات المراهقة يحدث فيها تغيرات هرمونية ومع زيادة مطالب المدرسة والأنشطة اللامنهجية، تزداد أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وهو ما يرفع من المشاكل في المدرسة، وأوضح أن أبرز العلاجات تكمن في: اهتمام المجتمع المحيط بالطفل به في كل سلوكياته وتصرفاته. ذكاء الآباء في معاملة الطفل لتخطي كل عقباته النفسية. انشغال الطفل بممارسة التمارين الرياضية بصفة دورية للابتعاد عن الطاقات السلبية.

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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