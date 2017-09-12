  • الثلاثاء ٢٠ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الثلاثاء , سبتمبر 12, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 202621 تاريخ النشر: أيلول 12, 2017 الوقت: 14:49 الاقسام: رياضة  
قراصنة الإنترنت يؤرقون أحلام الإنجليز بالمونديال

قراصنة الإنترنت يؤرقون أحلام الإنجليز بالمونديال

يخشى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أن يقتحم بعض قراصنة المعلومات، جهاز الكمبيوتر الخاص بجاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، لمعرفة خططه في كأس العالم 2018

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن ساوثجيت يضع خططه وأفكاره الفنية الخاصة بالمنتخب، على جهاز اللاب توب الشخصي، ويُخشى أن يُقتحم هذا الجهاز، وتُوضع هذه الخطط بين يدي منافسي منتخب الأسود الثلاثة.

وقالت الصحيفة إن الخوف جاء بعدما نجح قراصنة في تسريب معلومات طبية، عن عدد من اللاعبين، بينهم من لعب في الدوري الإنجليزي، مثل الأرجنتيني كارلوس تيفيز، لاعب مانشستر سيتي السابق.

كما اخترق عدد من القراصنة الحساب الرسمي لنادي برشلونة مؤخرًا، وأعلنوا التعاقد مع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا من باريس سان جيرمان، قبل أن يكرروا الأمر مع ريال مدريد، ويعلنوا ضم ليونيل ميسي.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0649 sec