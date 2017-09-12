يخشى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أن يقتحم بعض قراصنة المعلومات، جهاز الكمبيوتر الخاص بجاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، لمعرفة خططه في كأس العالم 2018

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن ساوثجيت يضع خططه وأفكاره الفنية الخاصة بالمنتخب، على جهاز اللاب توب الشخصي، ويُخشى أن يُقتحم هذا الجهاز، وتُوضع هذه الخطط بين يدي منافسي منتخب الأسود الثلاثة.

وقالت الصحيفة إن الخوف جاء بعدما نجح قراصنة في تسريب معلومات طبية، عن عدد من اللاعبين، بينهم من لعب في الدوري الإنجليزي، مثل الأرجنتيني كارلوس تيفيز، لاعب مانشستر سيتي السابق.

كما اخترق عدد من القراصنة الحساب الرسمي لنادي برشلونة مؤخرًا، وأعلنوا التعاقد مع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا من باريس سان جيرمان، قبل أن يكرروا الأمر مع ريال مدريد، ويعلنوا ضم ليونيل ميسي.