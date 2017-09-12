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|رقم الخبر: 202620
|تاريخ النشر: أيلول 12, 2017
|الوقت: 15:05
|الاقسام: ثقافة وفن
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سان فرانسيسكو تستضيف مهرجان الافلام الايرانية
يشارك الفيلم الايراني «الاربعاء» للمخرج سروش محمدزادة في مهرجان الافلام الايرانية في سان فرانسيسكو.
وسيشارك «الاربعاء» (جهارشنبه) في قسم المسابقة لمهرجان الافلام الايرانية في سان فرانسيسكو بدورته العاشرة والذي سيقام في 23 و24 من سبتمبر الجاري في مدينة سان فرانسيسكو الامريكية.
وجاء في ملخص فيلم الأربعاء: بعد مرور عامين على قتل والد أكرم، يصادق على حكم إعدام القاتل، ويجب على أكرم أن تذهب برفقة أختها وأخويها إلى المحكمة للتوقيع على طلب تنفيذ حكم القصاص، لكن أمرا ما يقع ويمنعهم من الذهاب.
شارك في تمثيل فيلم «الأربعاء» الممثلون: شهاب حسيني، آرمان درويش، نسيم ادبي، هستي مهدوي، امير حسين شام بياتي، غيتي قاسمي والهام حاج فتحعلي.
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