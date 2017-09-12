وسيقام مهرجان «الديك الذهبي ومئة زهرة» الدولي للافلام من الیوم 13 الى 16 من سبتمبر/أيلول الجاري في مدينة «جي لين» الصينية.

وسبق لفيلم «الاخت» ان شارك في سوق مهرجان كان السينمائي، الذي يعد من اهم مراكز عرض الافلام السينمائية في العالم، كما شارك في الدورة الحادية والعشرين لمهرجان كرالا السينمائي بالهند ومهرجان «بروكلين» الدولي للافلام الذي فاز فيه بجائزة افضل منجز فني في المهرجان.

فيلم «الاخت» يتحدث عن مشاكل النساء وما يواجهن في الحياة، وهو من تأليف مرجان اشرفي زادة وعلي اصغري وناهيد طباطبائي.