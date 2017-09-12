  • الثلاثاء ٢٠ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الثلاثاء , سبتمبر 12, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 202617 تاريخ النشر: أيلول 12, 2017 الوقت: 15:04 الاقسام: ثقافة وفن  
مشاركة «الاخت» في «الديك الذهبي ومئة زهرة»

مشاركة «الاخت» في «الديك الذهبي ومئة زهرة»

يشارك الفيلم السينمائي الايراني «الاخت» للمخرجة «مرجان اشرفي زادة» في قسم المسابقة لمهرجان «الديك الذهبي ومئة زهرة» في الصين.

وسيقام مهرجان «الديك الذهبي ومئة زهرة» الدولي للافلام من الیوم 13 الى 16 من سبتمبر/أيلول الجاري في مدينة «جي لين» الصينية.

وسبق لفيلم «الاخت» ان شارك في سوق مهرجان كان السينمائي، الذي يعد من اهم مراكز عرض الافلام السينمائية في العالم، كما شارك في الدورة الحادية والعشرين لمهرجان كرالا السينمائي بالهند ومهرجان «بروكلين» الدولي للافلام الذي فاز فيه بجائزة افضل منجز فني في المهرجان.

فيلم «الاخت» يتحدث عن مشاكل النساء وما يواجهن في الحياة، وهو من تأليف مرجان اشرفي زادة وعلي اصغري وناهيد طباطبائي.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0650 sec