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رقم الخبر: 202616 تاريخ النشر: أيلول 12, 2017 الوقت: 15:04 الاقسام: ثقافة وفن  
ناشئة ايران يحصدون 6 دبلومات فخرية في «نوازاكورا» للرسم
اقيمت المسابقات في بلغاريا

ناشئة ايران يحصدون 6 دبلومات فخرية في «نوازاكورا» للرسم

حصل الاطفال واليافعون الايرانيون على ستة دبلومات فخرية في مسابقات «نوازاكورا» الدولية للرسم في بلغاريا.

واعلن مركز التنمية الفكرية للاطفال واليافعين ان ستة من الاطفال واليافعين الايرانيين فازوا من بين 3408 مشاركين من 37 دولة بالدبلومات الفخرية لتلك المسابقات.

والحاصلين علی دبلوم فخري هم امير عباس برست «9سنوات» احمد رضا نراقي نجاد «7سنوات» من مركز التنمية الفكرية في محافظة خوزستان واميرمحمد صايق زاده «9سنوات» من محافظة فارس مهنا خالقي «12سنة» وايناز نجفيان «11سنة» من محافظة كرمانشاه وميلاد توانا «9 سنوات» من محافظة خراسان الجنوبية.

يذكر ان مركز التنمية الفكرية كان قد ارسل هذا العام 15 من الرسوم الی مسابقات «نوازاكورا».

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
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