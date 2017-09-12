الوفاق / خاص: حقق المنتخب الايراني بالكرة الطائرة فوزاً ثميناً على المنتخب الايطالي القوي وذلك في أول مباراة له ببطولة كأس الابطال الكبرى، وحقق الفوز بنتيجة ثلاثة أشواط لشوطين.

وكانت نتيجة الاشواط كالتالي: (25 – 19، 23 – 25، 28 – 26، 29 – 31، 15 – 11).

وامتازت المباراة بالاثارة والحماس وتخللتها الكثير من الندية، وحقق فيها المنتخب الايراني فوزه الاول في البطولة، حيث انه يسعى جاهداً ليعوض اخفاقته في مباريات الدوري العالمي التي انتهت قبل فترة وجيزة من الان.

وجرت قبل ذلك المباراة الافتتاحية للبطولة بين المنتخبين البرازيلي والفرنسي والتي انتهت بفوز كاسح للبرازيل، حيث انتقم البرازيليون من الفرنسيين الذين فازوا علىهم في أخر لقاءاتهم بالبطولات السابقة، وفاز المنتخب البرازيلي بنتيجة 3 – صفر، وكانت نتيجة الاشواط كالاتي: ( 27 – 25، 27 – 25، 25 – 22).

وسيلتقي المنتخب الايراني غداً بالمنتخب الامريكي في ثاني مباراة له بالبطولة.