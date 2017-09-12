استجابة لقرار وزراء الثقافة العرب في ديسمبر الماضي وعنوانه «فيروز رمز الثقافة العربية» احيت الجزائر بلد المليون شهيد في أوبرا العاصمة حفلاً لتكريم أيقونة الطرب السيدة فيروز.. ولكن بغيابها للأسف فيما أنابت عنها خمس فنانات جزائريات اَدَّين بعض أغانيها.

شمس الفن الهادف السيدة فيروز واللي قلنا في أعمدة سابقة أن اسمها هو نهاد حداد!! سبحان الله أنا عندي صديق يحمل نفس الإسم أسمر أنزع طويل وعريض ضخم الجثة وله صوت يشبه المنبّه أي «الهورن» بتاع الشاحنات العسكرية!!.. سبحان الله يخلق من تشابه الأسماء أربعمئة وأربعين..

المهم الست فيروز ستحتفل ونحتفل نحن أيضاً إن شاء الله بعيد ميلادها الـ83 في نوفمبر القادم.. يعني ستة عقود من العطاء والفن الهادف ولم يبق بلد أو شعب أو قضية من قضايا الأمة إلا وغنّت لها فيروز وحصة الأسد طبعاً لفلسطين الهدف والقضية.. وقد ذكر ذلك وزير الثقافة الجزائري عزالدين ميهوبي وقال أنها غنّت لجميلة بوحيرد في عام 1959م.

الأطفال يحبون فيروز لأنهم يتذكرون أغنيتها «كلّن عندن سيارات.. وجدي عندو حمار.. ويركّبنا خلفو وياخدنا مشوار» أما كبار السن فيطربوا على أغنية «العربيات» «رزق الله عالعربيات.. وعا أيام العربيات.. من بيت جدي لبيت ستي يبقوا يضلوا ثلاث ساعات»..

على ذكر «العربيات» هناك عشيرة في الأردن الشقيق اسمها عشيرة «العربيات»!! وكلهم عندهم عربيات محترمة وفارهة وحالهم كويسة.. ومنهم وزير الأوقاف معالي الدكتور وائل عربيات.. الذي يتصدر هذه الأيام عناوين الأخبار والضجة الكبيرة في مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام!! شو الخبر؟! شو القصة؟!..

يقال أن معالي الوزير أعلنها حرباً شعواء على الفساد والمفسدين.. وبالمقابل هؤلاء لم يقفوا مكتوفي الأيدي.. ردّوا على معاليه بالمثل.. وصارت ضجة وزيطة وزنبليطة.. هنا أفادت مصادر مقربة من رئيس الوزراء السيد هاني الملقي أنه بصدد إعفاء السيد عربيات.

ثارت حمية العربيات.. واهتزت عروق العربيات وثارت نخوتها وأصدرت بياناً قالت فيه: «لن نقف مكتوفي الأيدي وسنكون خلف القائد معالي الوزير.. سنلاحقهم قضائياً وعشائرياً ونجعلهم عبرة لمن يعتبر»!!..

هيك تكون العربيات أو بلاش.. لون واحد.. والويل لمن ينتقد معالي الوزير عربيات.. عربيات بلون واحد.. مع احترامنا للست فيروز اللي تقول «عربية جدي بلونين.. كان يجروها حصانين..».