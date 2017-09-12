أعلن مركز تعليم اللغة الفارسية بالمستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى سلطنة عمان عن عزمه لاقامة ورشة علمية لتنمية مهارات اللغة الفارسية لشريحة الأدباء والمبدعين وذلك بهدف توطيد العلاقات الثقافية والصداقة وترسيخ جذور التعارف والأخوة بين البلدين.

لما لها من دور مهم في بسط الثقافة الإسلامية

وتقام هذه الورشة بالتعاون مع النادي الثقافي في السلطنة بغرض التعرف على ملامح اللغة الفارسية والمشتركات بين اللغتين العربية والفارسية والتدريب على مهارات الادب الفارسي وصرف الافعال وصياغة الجمل في الفارسية والقراءة والاستيعاب بالاضافة الى التعريف بثقافة اللغة الفارسية والميزات المختلفة بين اللغتين.

ويشارك في هذه الورشة الدكتور «مسعود فكري» من أعضاء هيئة التدريس بجامعة طهران والأخصائي في تعليم اللغة الفارسية للعربية واللغة العربية للناطقين بالفارسية.

هذا ويقوم معهد تعليم اللغة الفارسية بسلطنة عمان بالتعاون مع النادي الثقافي بالتواصل مع الهيئات غير الحكومية الناشطة في مجال علوم اللغة الفارسية وآدابها بهدف التعرف على الذخائر التاريخية والثقافية والأدبية العربية والفارسية وتعليم الكلمات المشتركة بين اللغتين العربية والفارسية في الادب الفارسي والعربي.

كما يلتزم النادي الثقافي بالإعلان عن البرنامج والتنسيق له مع الكتاب والمثقفين العمانيين فيما ياخذ المعهد على عاتقه مهمة توفير المدرس والكتب اللازمة لتنفيذ الدورة بالاضافة الى إعداد المناهج التعليمية المناسبة في مختلف المراحل والدورات الدراسية.

وستنطلق الورشة العلمية لتنمية مهارات اللغة الفارسية يوم الاحد الموافق العشرين من آب-اغسطس الجاري لتستمر حتى الثاني والعشرين منه.

وفي هذا المجال اكد المستشار الثقافي لدى سلطنة عمان على دور اللغة في توطيد العلاقات الثقافية والصداقة وترسيخ جذور التعارف والأخوة بين البلدين.

واشار الى القواسم المشتركة بين اللغة الفارسية وشقيقتها العربية وما للغة الفارسية من دور مهم في بسط الثقافة الإسلامية.

واوضح «ومن هذا المنطلق فإن مركز تعليم اللغة الفارسية بالمستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى سلطنة عمان وبالتعاون مع النادي الثقافي قرر إقامة ورشة عمل ومحاضرات للأدباء والمبدعين العمانيين لأجل توسيع نطاق التعرف الأدبي واللغوي والثقافي على اللغة الفارسية».