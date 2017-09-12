قال الطبيب كولين دوغال، أن التهابات الحلق تمثِّل أرقا دائما عند الأشخاص الذين يعانون منها، مضيفا أنها تختفي من تلقاء نفسها بعد أسبوع من الشعور بها، أو عليك الذهاب للطبيب المتخصص على الفور إن لم تتحسن.

وأضاف أن من أعراض التهاب الحلق صعوبة في البلع وضيق التنفس، موضحا أن البكتيريا هي السبب في ظهور تلك العدوى، لذا عليك المحافظة على نظافة يدك على وجه الخصوص طوال الوقت، وعدم الجلوس مع أشخاص يعانون من أنفلونزا أو البرد.

وأشار التقرير إلى أن الشفاء من التهاب الحلق يحتاج إلى بضعة أيام؛ للحصول على نتائج المضاد الحيوي الذي تستخدمه، وينصح عدم استخدام المضادات الحيوية المتواجدة بالمنزل بل اذهب للطبيب وسيوضح لك نوعا مناسبا لحالتك.