  • الثلاثاء ٢٠ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الثلاثاء , سبتمبر 12, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 202611 تاريخ النشر: أيلول 12, 2017 الوقت: 14:37 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
البكتيريا سبب ظهور التهابات الحلق

البكتيريا سبب ظهور التهابات الحلق

قال الطبيب كولين دوغال، أن التهابات الحلق تمثِّل أرقا دائما عند الأشخاص الذين يعانون منها، مضيفا أنها تختفي من تلقاء نفسها بعد أسبوع من الشعور بها، أو عليك الذهاب للطبيب المتخصص على الفور إن لم تتحسن.

وأضاف أن من أعراض التهاب الحلق صعوبة في البلع وضيق التنفس، موضحا أن البكتيريا هي السبب في ظهور تلك العدوى، لذا عليك المحافظة على نظافة يدك على وجه الخصوص طوال الوقت، وعدم الجلوس مع أشخاص يعانون من أنفلونزا أو البرد.

وأشار التقرير إلى أن الشفاء من التهاب الحلق يحتاج إلى بضعة أيام؛ للحصول على نتائج المضاد الحيوي الذي تستخدمه، وينصح عدم استخدام المضادات الحيوية المتواجدة بالمنزل بل اذهب للطبيب وسيوضح لك نوعا مناسبا لحالتك.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0656 sec