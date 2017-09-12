اعلن رئيس مركز ترميم العتبات المقدسة حسن بلارك عن إزاحة الستار عن رواق باب «قريش» الّذي جرى ترميمه ابتداء منذ عيد الغدير في العام 2015 وانتهى العمل به بعد مضي عامين، مشيرا الى أن عمليات الترميم هذه ضمّت خلاصة الفن الإيراني والإسلامي.

أن رئيس مركز ترميم العتبات المقدسة حسن بلارك قال إن مراسم إزاحة الستار عن رواق باب «قريش» في الحرم المطهر للإمام الجوادين تمت بالتزامن مع الولادة الميمونة للإمام الكاظم عليه السلام.

وأشار إلى أن عمليات الترميم هذه وكسائر مشاريع ترميم العتبات المقدسة هي نتيجة وحدة ومحبة شعبي العراق وإيران من محبي أهل البيت عليهم السلام مؤكدا أن عمليات الترميم التي جرت للرواق ضمت خلاصة التراث القيّم للفن الإيراني والإسلامي وقد بدأ العمل به منذ عيد غدير العام 2015 وانتهى بعد عامين من بدء هذا المشروع.

وأضاف بلارك: «بناء لطلب سدانة الحرم المطهر للإمامين الجوادين (ع) فقد تمت عمليات الترميم عبر قطعات النحاس المطلية بالذهب، وقد تكفلت سدانة هذا الحرم المطهر بتكاليف التذهيب في هذا المشروع».

وتمت عمليات صناعة قطعات النحاس في إيران قبل نقلها الى العراق وطلائها بالذهب تحت إشراف أفضل الفرق المتخصصة في هذا المجال. ويحتوي الرواق في أقسامها السفلى كتابات قرآنية جميلة ضمت الآية الـ 23 من سورة الشورى المعروفة بآية المودة.