كثير ما يختلط الأمر على العديد من الأشخاص بين مرض المياه البيضاء والمياه الزرقاء التي تصيب العين، وقد يعتقد البعض أنهما أمر واحد، وعدم الاهتمام بعلاج أي علاج قد يسبب مضاعفات خطيرة على العين.

المياه البيضاء للعين

وأوضحت الدكتورة نضار حسن، أخصائي طب وجراحة العيون بمستشفي معهد ناصر، أن المياه البيضاء التي تصيب العين هي في الحقيقة ليست مياه، وإنما هي عتامة في عدسة العين تحول العدسة الشفافة داخل العين إلى عدسة معتمة فتحجب الرؤية بحسب مقدار العتام الحاصلة في العدسة، وقد يكون لون العتام الحاصل بالعدسة أبيض اللون فيتضح جليا للناظر إلى العين بوجود حدقة بيضاء.

وأضافت طبيبة العيون، أنه يتم إجراء عملية المياه البيضاء عندما يشتكي المريض من انخفاض الرؤية، أما إن كان لا يشكو من ذلك فنكتفي بالمتابعة واستعمال النظارة الطبية.

ولكن في حالة وجود المياه البيضاء في نواة العدسة ووصولها لمرحلة متقدمة، فأوضحت الدكتورة نضار أنه يتحتم علينا إزالة المياه البيضاء بالموجات الصوتية قبل حدوث مضاعفات لها وقبل اضطرارنا لإجراء عملية جراحية بدلا من الموجات الصوتية.

المياه الزرقاء على العين

أما المياه الزرقاء فأوضحت طبيبة العيون أنها عبارة عن تهتك في أعصاب العين نتيجة ارتفاع ضغط العين عن معدله الطبيعي وقد أعطى هذا الاسم ليس لوجود ماء أزرق اللون داخل العين وإنما أعطى هذا الاسم نتيجة لشكل العين المصاب بالماء الأزرق عند الولادة، فتبدو العين زرقاء اللون وذات حجم كبير نسبيا مقارنة بالعين الأخرى أو الأقران من المواليد، وتكون قرنية العين كبيرة وتميل للون الأزرق الغامق ومن هنا جاء اسم الماء الأزرق.

علاج المياه الزرقاء كما أوضحت طبيبة العيون، يكون غالبا باستخدام القطرات، ولكن يحتاج المريض إلى العملية إذا كان ضغط العين مرتفعا حتى مع استخدام القطرات، أو في حالة حدوث تدهور للعصب البصري، أو عند عدم قدرة المريض على الالتزام بوضع القطرة مدى الحياة.